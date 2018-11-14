Філарет не може висунути сам себе на голову Єдиної помісної церкви, – УПЦ КП

Предстоятель УПЦ УП Філарет та інші ієрархи не можуть самі себе висувати на голову Єдиної православної церкви в Україні під час проведення Об'єднавчого собору. Проте, якщо учасники Собору офіційно будуть пропонувати Філарету стати кандидатом на цю посаду, то він на Соборі озвучить свою відповідь на цю пропозицію.

Про це заявив прес-секретар Київської патріархії архієпископ Євстратій Зоря у своєму Facebook.

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"Чим ближче до Собору – тим більше провокацій. Ширяться чутки, запускаються "сценарії" – і все для того, щоби хоч на останньому кроці спробувати перехопити ініціативу. Сценарії та їх автори - різні, часто з ворожих одне до одного таборів. Але мають вони одну спільність – їм "заважає Патріарх Філарет", – зазначив він.

Представник УПЦ КП порадив таким "планувальникам" зрозуміти, що всі змови і плани спрямовані проти Філарета приречені на провал.

Також, священослужитель наголосив, що перед проведенням Собору буде з'являтися ще чимало ідей, думок, чуток та пліток. Багато з них буде стосуватися того, хто має стати предстоятелем Автокефальної церкви.

За церковним порядком виборчий процес відбувається виключно під час Собору. Також цей порядок передбачає відсутність самовисування. Тобто ані Патріарх Філарет, ані будь-хто інший з ієрархів не може висувати сам себе. Якщо ж учасники Собору офіційно під час Собору пропонуватимуть Патріарху Філарету бути кандидатом – він офіційно на Соборі озвучить власну відповідь на цю пропозицію. Це буде його відповідь,

– підкреслив Євстратій Зоря.

Тому, він закликав сприймати різні заяви щодо того, хто очолить Єдину помісну церкву лише "думками на тему", адже усе буде вирішуватися саме під час виборів на Соборі.

Нагадаємо, 11 жовтня синод Вселенського патріархату у Стамбулі ухвалив рішення щодо надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві. На засіданні Синоду також було ухвалене рішення про зняття анафеми з партріарха УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української православної автокефальної церкви Макарія та визнання їх канонічними.



22 листопада відбудеться Об'єднавчий собор, на якому мають оголосити про створення єдиної Української православної церкви та обрати її предстоятеля.

Як створюватимуть Єдину помісну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Екзархи їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту Україні й був ухвалений дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви. Пізніше у Києві проведуть об'єднавчий Собор, на якому оголосять про створення нової автокефальної Православної церкви і оберуть її предстоятеля. Про зібрання Собору вже найближчим часом оголосив глава УПЦ КП Філарет.

Україна стала на крок ближчою до отримання Томосу: дивіться відео