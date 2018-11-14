00:32
15 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      СНЕГ В УКРАИНЕ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ПСЕВДОВЫБОРЫ НА ОККУПИРОВАННОМ ДОНБАССЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Ледибой Путин. Руки-базуки Кадырова
      Вєсті Кремля
      21:53, 14 ноября
      Вєсти.UA. Темные силы Пашинского. 100 лет одиночества Литвина
      Вєсті.UA
      20:10, 14 ноября
      Кошерная еда, ручки Parker и Олег Винник: на что тратит госбюджет власть Днепра
      ЦРУ
      09:00, 14 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. В бой идут только "старики"
      Згадати все
      23:05, 13 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      СНЕГ В УКРАИНЕ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ПСЕВДОВЫБОРЫ НА ОККУПИРОВАННОМ ДОНБАССЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Филарет не может выдвинуть сам себя на голову Единой поместной церкви, – УПЦ КП

      60 Читати новину українською
      Филарет не может самовыдвинуть себя на патриарха автокефальной церкви
      Филарет не может самовыдвинуть себя на патриарха автокефальной церкви / Фото из открытых источников

      Предстоятель УПЦ УП Филарет и другие иерархи не могут сами себя выдвигать на голову Единой православной церкви в Украине во время проведения Объединительного собора. Однако, если участники Собора официально будут предлагать Филарету стать кандидатом на эту должность, то он на Соборе озвучит свой ответ на это предложение.

      Об этом заявил пресс-секретарь Киевской патриархии архиепископ Евстратий Зоря в своем Facebook.

      Читайте также: Каким требованиям должен отвечать глава Единой поместной церкви

      "Чем ближе к Собору – тем больше провокаций. Ходят слухи, запускаются "сценарии" – и все для того, чтобы хоть на последнем шаге попробовать перехватить инициативу. Сценарии и их авторы – разные, часто из вражеских друг к другу лагерей. Но у них одна общность – им "мешает Патриарх Филарет", – отметил он.

      Представитель УПЦ КП посоветовал таким "планировщикам" понять, что все заговоры и планы, направленные против Филарета, обречены на провал.

      Также, священнослужитель отметил, что перед проведением Собора будет появляться еще немало идей, мыслей, слухов и сплетен. Многие из них будут касаться того, кто должен стать предстоятелем Автокефальной церкви.

      По церковному порядку избирательный процесс происходит исключительно во время Собора. Также этот порядок предполагает отсутствие самовыдвижения. То есть ни Патриарх Филарет, ни кто-либо другой из иерархов не может выдвигать сам себя. Если же участники Собора официально во время Собора будут предлагать Патриарху Филарету быть кандидатом – он официально на Соборе озвучит свой ответ на это предложение. Это будет его ответ,
      – подчеркнул Евстратий Зоря.

      Поэтому он призвал воспринимать различные заявления о том, кто возглавит Единую поместную церковь лишь "мыслями на тему", ведь все будет решаться именно во время выборов на Соборе.

      Напомним, 11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. На заседании Синода также было принято решение о снятии анафемы с партриарха УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской православной автокефальной церкви Макария и признание их каноническими.

      22 ноября состоится Объединительный собор, на котором должны объявить о создании единой Украинской православной церкви и выбрать ее предстоятеля.

      Как будут создавать Единую поместную церковь в Украине?
      9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланцев патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Экзархи ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета Украине и было предоставлено разрешение на создание Единой Поместной Церкви. Позже в Киеве проведут объединительный Собор, на котором объявят о создании новой автокефальной Православной церкви и изберут ее предстоятеля. О собрании Собора уже в ближайшее время объявил глава УПЦ КП Филарет.

      Украина стала на шаг ближе к получению Томоса: смотрите видео 

       

      Теги: Новости Украины Новости политики УПЦ КП Филарет Единая поместная церковь Религия
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за 14 ноября
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Умер Андрей Пушкарь: биография украинского чемпиона мира по армреслингу
      14 ноября , 22:24 Умер Андрей Пушкарь: биография украинского чемпиона мира по армреслингу
      874
      Війна, що об'єднала народи: книга "Укри"– бойова проза про Героїв сучасності
      14 ноября , 22:00 Війна, що об'єднала народи: книга "Укри"– бойова проза про Героїв сучасності
      Соломія Соломка 222
      Лучшие смартфоны Sony – рейтинг Техно 24
      14 ноября , 21:02 Лучшие смартфоны Sony – рейтинг Техно 24
      Анастасія Можаровська 106
      Чучело Путина в Перми: почему россияне всё больше ненавидят своего президента
      14 ноября , 20:30 Чучело Путина в Перми: почему россияне всё больше ненавидят своего президента
      Іван Яковина 475
      Свой к своему за своим: кто, с кем и ради чего будет объединяться на выборах
      14 ноября , 20:01 Свой к своему за своим: кто, с кем и ради чего будет объединяться на выборах
      Наталя Ромашова 113
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       12 октября , 13:25
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       7 ноября , 15:10
      В Украине впервые выступил барабанщик "Beatles" Ринго Старр
       5 июня 2011 , 16:20 1
      Самый богатый депутат Рады обнародовал свои доходы
       15 сентября 2015 , 17:55
      Реал обыграл Милан в матче за Кубок Бернабеу – Лунин снова сыграл на ноль
       12 августа , 00:18
      Сколько можно сэкономить, используя электромобиль
       6 ноября , 10:50
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук