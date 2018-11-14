Филарет не может выдвинуть сам себя на голову Единой поместной церкви, – УПЦ КП

Предстоятель УПЦ УП Филарет и другие иерархи не могут сами себя выдвигать на голову Единой православной церкви в Украине во время проведения Объединительного собора. Однако, если участники Собора официально будут предлагать Филарету стать кандидатом на эту должность, то он на Соборе озвучит свой ответ на это предложение.

Об этом заявил пресс-секретарь Киевской патриархии архиепископ Евстратий Зоря в своем Facebook.

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"Чем ближе к Собору – тем больше провокаций. Ходят слухи, запускаются "сценарии" – и все для того, чтобы хоть на последнем шаге попробовать перехватить инициативу. Сценарии и их авторы – разные, часто из вражеских друг к другу лагерей. Но у них одна общность – им "мешает Патриарх Филарет", – отметил он.

Представитель УПЦ КП посоветовал таким "планировщикам" понять, что все заговоры и планы, направленные против Филарета, обречены на провал.

Также, священнослужитель отметил, что перед проведением Собора будет появляться еще немало идей, мыслей, слухов и сплетен. Многие из них будут касаться того, кто должен стать предстоятелем Автокефальной церкви.

По церковному порядку избирательный процесс происходит исключительно во время Собора. Также этот порядок предполагает отсутствие самовыдвижения. То есть ни Патриарх Филарет, ни кто-либо другой из иерархов не может выдвигать сам себя. Если же участники Собора официально во время Собора будут предлагать Патриарху Филарету быть кандидатом – он официально на Соборе озвучит свой ответ на это предложение. Это будет его ответ,

– подчеркнул Евстратий Зоря.

Поэтому он призвал воспринимать различные заявления о том, кто возглавит Единую поместную церковь лишь "мыслями на тему", ведь все будет решаться именно во время выборов на Соборе.

Напомним, 11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. На заседании Синода также было принято решение о снятии анафемы с партриарха УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской православной автокефальной церкви Макария и признание их каноническими.



22 ноября состоится Объединительный собор, на котором должны объявить о создании единой Украинской православной церкви и выбрать ее предстоятеля.

Как будут создавать Единую поместную церковь в Украине?

9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланцев патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Экзархи ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета Украине и было предоставлено разрешение на создание Единой Поместной Церкви. Позже в Киеве проведут объединительный Собор, на котором объявят о создании новой автокефальной Православной церкви и изберут ее предстоятеля. О собрании Собора уже в ближайшее время объявил глава УПЦ КП Филарет.

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