Оккупанты бьют по Украине ракетами. Тем временем идет атака "Шахедов". С юга они отправились на Запад.

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Враг выпустил ракеты по Украине

Так, по состоянию на 00:00 мониторы заявляли, что в акваторию Черного и Азовского морей выведено 3 ракетоносителя. Общий боезапас к 16 крылатым ракетам "Калибр". Около 02:00 в сети начали сообщать, что пуски ракет произошли. Предварительно, оккупанты могли выпустить 4 "Калибра".

Впоследствии информацию о запусках подтвердили и в Воздушных силах.

02:24, 27 июня Первые "Калибры" находятся на Кировоградщине. Курс северо-западный. За ними "Калибры" тем же маршрутом мимо Николаева, – пишут мониторинговые каналы. КР на Кировоградщине в северо-западном направлении, – подтвердили в Воздушных силах.

02:18, 27 июня Группа крылатых ракет "Калибр" через Николаевскую область.

Курсом на Север Одесской/Винницкой области, пишут мониторы.

02:15, 27 июня Вторая ракета типа "Калибр" на Николаевщине летит в северо-западном направлении, – Воздушные силы.

02:14, 27 июня Группа ракет летит через Баштанский и Криворожский районы. Курс Северный, сообщают мониторинговые каналы.