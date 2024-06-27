Окупанти б'ють по Україні ракетами. Тим часом триває атака "Шахедів". З півдня вони вирушили на Захід.

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Ворог випустив ракети по Україні

Так, станом на 00:00 монітори заявляли, що в акваторію Чорного та Азовського морів виведено 3 ракетоносії. Загальний боєзапас до 16 крилатих ракет "Калібр". Близько 02:00 у мережі почали повідомляти, що пуски ракет таки відбулися. Попередньо, окупанти могли випустити 4 "Калібри".

Згодом інформацію про пуски підтвердили і в Повітряних силах.

02:24, 27 червня Перші "Калібри" перебувають на Кіровоградщині.Курс північно-західний. За ними "Калібри" тим самим маршрутом повз Миколаїв, – пишуть моніторингові канали. КР на Кіровоградщині у північно-західному напрямку, – підтвердили у Повітряних силах.

02:18, 27 червня Група крилатих ракет "Калібр" через Миколаївщину.

Курсом на Північ Одещини/Вінниччину, пишуть монітори.

02:15, 27 червня Друга ракета типу "Калібр" на Миколаївщині летить у північно-західному напрямку, – Повітряні сили.

02:14, 27 червня Група ракет летить через Баштанський та Криворізький райони. Курс Північний, повідомляють моніторингові канали.