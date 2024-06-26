К сожалению, украинской команде не удалось пробиться в полуфинал. "Сине-желтые" сыграли с бельгийцами вничью, впрочем, этого не хватило, чтобы двигаться дальше.

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Как сеть реагировала на знаковый матч Украины на Евро-2024

Вдохновенные посты от главы Офиса президента, утешительный прогноз от "пограничника" Фишера, поддержка от украинцев в начале матча и благодарность за мощную игру в конце – именно таким контентом в сети сопровождалось 26 июня, день, который решал дальнейшую судьбу нашей сборной на нынешнем чемпионате Европы по футболу.

Итак, еще перед началом игры Андрей Ермак призвал украинцев верить в победу сборной. Свой пост в телеграмме он подписал: "Сегодня только вместе, только так!"

Тем временем наши пограничники полагались на провидческий дар своего четвероногого друга Фишера, который проявил патриотизм, решив пообедать с подноса, на котором был изображен украинский флаг, пренебрегая, вместо этого, едой из "бельгийской" банки.

Не забывали украинцы и молиться, а также запасаться успокоительным.

Прогноз от Фишера, к сожалению, на этот раз не оправдался. Ничья с Бельгией обернулась для Украины вылетом из чемпионата. Однако, несмотря на это, украинцы выражают восхищение последним боем нашей сборной и отмечают, что те бились, как львы.

Украинцы благодарят сборную за достойную игру / Скриншоты соцсети

Не обошлось и без традиционного – "юмора". После того, как подопечные Сергея Реброва позорно проиграли Румынии со счетом 0:3, спортивных фанатов утешила новость из политического мира. Ведь буквально сразу Бухарест объявил о своем решении передать Украине ЗРК Patriot.

Теперь же горечь после вылета Украины с Евро-2024 могло бы развеять сообщение о передаче системы ПВО от Бельгии. Однако, как оказалось, у этой страны "петриотов" как раз нет.

Немного лирично-забавного / Скриншоты