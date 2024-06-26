На жаль, українській команді не вдалося пробитися до півфіналу. "Синьо-жовті" зіграли з бельгійцями унічию, втім, цього не вистачило, аби рухатися далі.

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Як мережа реагувала на знаковий матч України на Євро-2024

Натхненні пости від глави Офісу президента, втішний прогноз від "прикордонника" Фішера, підтримка від українців на початку матчу та вдячність за потужну гру наприкінці – саме таким контентом у мережі супроводжувалося 26 червня, день, який вирішував подальшу долю нашої збірної на цьогорічному чемпіонаті Європи з футболу.

Отже, ще перед початком гри Андрій Єрмак закликав українців вірити у перемогу збірної. Свій пост у телеграмі він підписав: "Сьогодні тільки разом, тільки так!"

Тим часом наші прикордонники покладалися на провидницький дар свого чотирилапого друга Фішера, який проявив патріотизм, вирішивши пообідати з таці, на якій був зображений український прапор, знехтувавши, натомість, харчами з "бельгійської" бляшанки.

Не забували українці й молитися, а також запасатися заспокійливим.

Прогноз від Фішера, на жаль, цього разу не справдився. Нічия з Бельгією обернулася для України вильотом з чемпіонату. Однак, попри це, українці висловлюють захоплення останнім боєм нашої збірною і відзначають, що ті билися, наче леви.

Українці дякують збірній за достойну гру / Скриншоти соцмережі

Не минулося й без традиційного – "гумору". Після того, як підопічні Сергія Реброва ганебно програли Румунії з рахунком 0:3, спортивних фанатів втішила новина з політичного світу. Адже буквально відразу Бухарест оголосив про своє рішення передати Україні ЗРК Patriot.

Тепер же гіркоту після вильоту України з Євро-2024 могло б розвіяти повідомлення про передачу системи ППО від Бельгії. Однак, як виявилося, у цієї країни "петріотів" якраз немає.

Трохи лірично-кумедного / Скріншоти