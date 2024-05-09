Для кого и почему тариф вырастет
Сейчас нет тарифов на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод для населения применяются на уровне тарифов по состоянию на 24 февраля 2022 года. Однако Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных (НКРЕКП) планирует пересмотр тарифов на воду именно для небытовых потребителей.
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Там объяснили, что изменение тарифов для большинства лицензиатов было спровоцировано ростом расходов на электроэнергию, оплату труда, реагенты и налоги. Нацкомиссия также подготовила отдельные объяснения для каждого предприятия.
Как вырастут тарифы
Самые высокие тарифы на водоснабжение для небытовых потребителей предлагают установить для ЧАО "Энергоресурсы" – 53,39 гривны за 1 кубометр. Самый высокий тариф на водоотведение – КП "Облводоканал" Запорожского областного совета – 41,3 гривны за 1 кубометр.
Что касается других поставщиков, то с 1 июня 2024 года предлагается установить такие оптовые тарифы на водоотведение за 1 кубометр без НДС:
- КП "Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства города Ужгорода" – 11,88 гривны;
- КП "Водоканал" (Запорожье) – 9,36 гривны;
- КП "Ивано-Франковскводоэкотехпром" – 6,87 гривны;
- Львовводоканал – 9,02 гривны;
- Черновцыводоканал – 10,26 гривны;
- Киевводоканал – 9,66 гривны;
- Днепроводоканал – 11,52 гривны;
- Житомирводоканал – 17,52 гривны;
- Черкассыводоканал – 10,51 гривны;
- Харьковводоканал – 9,88 гривны.
Тариф на централизованное водоснабжение для других потребителей, кроме бытовых, за 1 кубометр без НДС:
- КП "Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства города Ужгорода" – 30,36 гривны;
- КП "Водоканал" (Запорожье) – 22,88 гривны;
- КП "Ивано-Франковскводоэкотехпром" – 17,45 гривны;
- Львовводоканал – 20,04 гривны;
- Черновцыводоканал – 23,86 гривны;
- Киевводоканал – 21,42 гривны;
- Днепроводоканал – 23,92 гривны;
- Житомирводоканал – 32,77 гривны;
- Черкассыводоканал – 20,19 гривны;
- Харьковводоканал – 22,87 гривны.