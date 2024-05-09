Для кого и почему тариф вырастет

Сейчас нет тарифов на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод для населения применяются на уровне тарифов по состоянию на 24 февраля 2022 года. Однако Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных (НКРЕКП) планирует пересмотр тарифов на воду именно для небытовых потребителей.

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Там объяснили, что изменение тарифов для большинства лицензиатов было спровоцировано ростом расходов на электроэнергию, оплату труда, реагенты и налоги. Нацкомиссия также подготовила отдельные объяснения для каждого предприятия.

Как вырастут тарифы

Самые высокие тарифы на водоснабжение для небытовых потребителей предлагают установить для ЧАО "Энергоресурсы" – 53,39 гривны за 1 кубометр. Самый высокий тариф на водоотведение – КП "Облводоканал" Запорожского областного совета – 41,3 гривны за 1 кубометр.

Что касается других поставщиков, то с 1 июня 2024 года предлагается установить такие оптовые тарифы на водоотведение за 1 кубометр без НДС:

КП "Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства города Ужгорода" – 11,88 гривны;

КП "Водоканал" (Запорожье) – 9,36 гривны;

КП "Ивано-Франковскводоэкотехпром" – 6,87 гривны;

Львовводоканал – 9,02 гривны;

Черновцыводоканал – 10,26 гривны;

Киевводоканал – 9,66 гривны;

Днепроводоканал – 11,52 гривны;

Житомирводоканал – 17,52 гривны;

Черкассыводоканал – 10,51 гривны;

Харьковводоканал – 9,88 гривны.

Тариф на централизованное водоснабжение для других потребителей, кроме бытовых, за 1 кубометр без НДС: