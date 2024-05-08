Почему вырастет тариф

По состоянию на теперь, информации, относительно роста тарифа нет. Однако Председатель Госэнергонадзора Руслан Слободян в эфире телемарафона сообщил, что такая вероятность все же существует, передает 24 Канал.

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Слободян отметил, что убытки от повреждения энергосистемы уже превышают 1 миллиард долларов. При этом, ресурсов для восстановления в Украине недостаточно.

Руслан Слободян Председатель Государственной инспекции энергетического надзора Украины Сейчас, чем покрыть эти убытки неизвестно. Тарифом и международной помощью они не перекрываются.

Председатель Госэнергонадзора указывает, что в результате атак врага, повреждено 7 гигаватт генерирующих мощностей. По словам Слободяна, энергетики работают круглосуточно, чтобы ремонт происходил быстрее. Однако даже такие темпы не гарантируют восстановления энергосистемы до следующего отопительного сезона, ведь на изготовление некоторого оборудования, нужно потратить более года.

Слободян выделяет такие возможные пути для получения дополнительного финансирования на восстановление:

получение Украиной дополнительной международной помощи (например, благодаря замороженным российским активам);

увеличение тарифа на свет.

Насколько подорожает свет в Украине

Сейчас для населения действует тариф 2,64 гривны за киловатт-час. Эксперт Олег Попенко в разговоре с 24 Каналом отметил, что, что реальная цена за электроэнергию больше более чем в 2 раза нежели теперешния.

Олег Попенко Эксперт по вопросам жилищно-коммунальных услуг У нас стоимость света только неурегулированная для населения. Все остальные сферы – это рынок. Общая рыночная стоимость света за киловатт должна составлять 7 гривен – это если учитывать тариф на распределение, тариф на передачу, НДС и прочее.

Сказать точно насколько может вырасти тариф на свет, пока невозможно. Рассмотрение этого вопроса должно состояться летом.