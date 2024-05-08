Курс валют в банках
- По состоянию на утро 8 мая, по данным "Минфина", покупка банками наличного доллара составляет в среднем 39,28 гривны (-2 копейки против 7 мая), а продажа – 39,75 гривны (-5 копеек).
Интересно Валютные колебания продолжаются: стоит ли их бояться
- Покупка наличного евро в среднем осуществляется за 42,20 гривны (-10 копеек), а продажа – в среднем за 42,85 гривны (-5 копеек).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 39,68 гривны (+2 копейки), а продажа – 39,77 гривны (-3 копейки).
- Евро покупают по 42,70 гривны (без изменений), а продают за 42,87 гривны (-3 копейки).
Курс в обменниках
- Обменники покупают доллар в среднем за 39,50 гривны (+19 копеек), а продают – за 39,85 гривны (+9 копеек), по данным finance.ua.
- Евро колебалось на уровне: покупка – 42,55 гривны (+6 копеек), а продажа – 42,90 гривны (+9 копейка).
Прогноз курса доллара
Как рассказала для 24 Канала банкир Анна Золотько, в начале мая наблюдалось некоторое оживление по спросу на валюту среди населения.
Кроме того, Золотько уверена, что Нацбанк рассчитал потенциальные последствия и имеет достаточно ресурсов, чтобы обеспечить дополнительный спрос интервенциями.
Но волатильность на рынке на этой неделе может возрасти.