Что влияет на курс гривны
Принятие американскими конгрессменами военной и финансовой помощи Украине положительно повлияло на ситуацию на межбанковском и наличном рынках. Кроме того, это повлияло на относительную стабильность гривны в ближайшей и даже в среднесрочной перспективе.
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Несмотря на это спрос среди населения на валюту остается относительно большим. Это тормозит укрепление гривны в наличном сегменте. Но вот на межбанковском – усиление национальной валюты существеннее.
Как заявил Андрей Пышный, глава НБУ, колебания курса, которые сейчас наблюдаются, не несут никакой угрозы.
Эта динамика является вполне безопасной. И связана она с рыночными предпосылками,
– добавляет он.
Пышный добавил, что рынок находится в условиях управляемой гибкости, а значит определенные колебания предусматриваются под влиянием спроса и предложения.
Факторы, которые могут давить на рынок
Существует мнение, что продавцы валюты придерживают продажу валюты до лучших времен из-за намерения Нацбанка вскоре ослабить валютные ограничения в части обслуживания внешних коммерческих долгов бизнеса.
Кроме того, нынешнее снижение учетной ставки с 14,5% до 13,5% также может сформировать дополнительное давление на рынок. Все из-за того, что банки будут вынуждены снижать депозитные ставки.