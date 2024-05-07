Что влияет на курс гривны

Принятие американскими конгрессменами военной и финансовой помощи Украине положительно повлияло на ситуацию на межбанковском и наличном рынках. Кроме того, это повлияло на относительную стабильность гривны в ближайшей и даже в среднесрочной перспективе.

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Несмотря на это спрос среди населения на валюту остается относительно большим. Это тормозит укрепление гривны в наличном сегменте. Но вот на межбанковском – усиление национальной валюты существеннее.

Как заявил Андрей Пышный, глава НБУ, колебания курса, которые сейчас наблюдаются, не несут никакой угрозы.

Эта динамика является вполне безопасной. И связана она с рыночными предпосылками,

– добавляет он.

Пышный добавил, что рынок находится в условиях управляемой гибкости, а значит определенные колебания предусматриваются под влиянием спроса и предложения.

Напоминаем! По состоянию на 7 мая, официальный курс доллара составляет 39,35 гривны. Перед Пасхой цена была на уровне 39,53 гривны.

Факторы, которые могут давить на рынок

Существует мнение, что продавцы валюты придерживают продажу валюты до лучших времен из-за намерения Нацбанка вскоре ослабить валютные ограничения в части обслуживания внешних коммерческих долгов бизнеса.

Обратите внимание! Это может привести к повышению спроса на межбанке и определенному курсовому росту.

Кроме того, нынешнее снижение учетной ставки с 14,5% до 13,5% также может сформировать дополнительное давление на рынок. Все из-за того, что банки будут вынуждены снижать депозитные ставки.