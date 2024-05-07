Що впливає на курс гривні

Ухвалення американськими конгресменами військової та фінансової допомоги Україні позитивно вплинула на ситуацію на міжбанківському та готівковому ринках. Крім того, це вплинуло на відносну стабільність гривні в найближчій і навіть у середньостроковій перспективі.

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Попри це попит серед населення на валюту залишається відносно великим. Це гальмує зміцнення гривні в готівковому сегменті. Але от на міжбанківському – посилення національної валюти суттєвіше.

Як заявив Андрій Пишний, голова НБУ, коливання курсу, які зараз спостерігаються, не несуть жодної загрози.

Ця динаміка є цілком безпечною. І пов’язана вона з ринковими передумовами,

– додає він.

Пишний додав, що ринок перебуває в умовах керованої гнучкості, а отже певні коливання передбачаються під впливом попиту та пропозиції.

Нагадуємо! Станом на 7 травня, офіційний курс долара становить 39,35 гривні. Перед Великоднем ціна була на рівні 39,53 гривні.

Фактори, що можуть тиснути на ринок

Існує думка, що продавці валюти притримують продаж валюти до кращих часів через намір Нацбанку незабаром послабити валютні обмеження в частині обслуговування зовнішніх комерційних боргів бізнесу.

Зверніть увагу! Це може призвести до підвищення попиту на міжбанку та певного курсового зростання.

Крім того, нинішнє зниження облікової ставки з 14,5% до 13,5% також може сформувати додатковий тиск на ринок. Все через те, що банки будуть змушені знижувати депозитні ставки.