Відправка карток Приватбанку
Щоб замовити нову картку або перевипустити її, потрібно оформити заявку у Приват24.
Читайте також Як успішно вийти на пенсію та мати фінансову подушку: поради відомих інвесторів
В Україні можна отримати картку через відділення або поштомат "Нової Пошти". Закордоном її можна отримати через кур’єра Nova Post на будь-яку адресу.
В яких країнах доступні кур'єри Nova Post:
- Польщі,
- Молдові,
- Литві,
- Німеччині,
- Чехії,
- Румунії,
- Естонії,
- Латвії,
- Італії,
- Словаччині,
- Угорщині,
- Великобританії,
- Іспанії.
Кому заморозить виплати "Ощадбанк"
"Ощадбанк" повідомив, що не здійснюватиме оплату для осіб, які не пройшли ідентифікацію. Ці кошти заморозять на певний період часу.
З 30 квітня 2024 року для клієнтів – внутрішньо переміщених осіб, за рахунками яких встановлено обмеження та які з об’єктивних причин не можуть фізично звернутися до відділення Ощадбанку, буде запроваджено процедуру ідентифікації особи власника рахунку шляхом відеодзвінка до контакт-центру Ощадбанку,
– йдеться у повідомленні банку.
Банк пропонує українцям різні шляхи для проходження ідентифікації. Особа може не звертатись у відділення, або скористатись відеодзвінком.