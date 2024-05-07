Відправка карток Приватбанку

Щоб замовити нову картку або перевипустити її, потрібно оформити заявку у Приват24.

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В Україні можна отримати картку через відділення або поштомат "Нової Пошти". Закордоном її можна отримати через кур’єра Nova Post на будь-яку адресу.

В яких країнах доступні кур'єри Nova Post:

Польщі,

Молдові,

Литві,

Німеччині,

Чехії,

Румунії,

Естонії,

Латвії,

Італії,

Словаччині,

Угорщині,

Великобританії,

Іспанії.

Нагадаємо! На початку повномасштабного вторгнення Приватбанк подовжив строк дії всіх платіжних карток, у яких закінчується термін дії.

Кому заморозить виплати "Ощадбанк"

"Ощадбанк" повідомив, що не здійснюватиме оплату для осіб, які не пройшли ідентифікацію. Ці кошти заморозять на певний період часу.

З 30 квітня 2024 року для клієнтів – внутрішньо переміщених осіб, за рахунками яких встановлено обмеження та які з об’єктивних причин не можуть фізично звернутися до відділення Ощадбанку, буде запроваджено процедуру ідентифікації особи власника рахунку шляхом відеодзвінка до контакт-центру Ощадбанку,

– йдеться у повідомленні банку.

Банк пропонує українцям різні шляхи для проходження ідентифікації. Особа може не звертатись у відділення, або скористатись відеодзвінком.