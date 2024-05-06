Купівля індексних фондів

Воррен Баффет, відомий своєю увагою до інвестицій, завжди радить купувати індексні фонди. Він стверджує, що активне управління капіталом рідко може перевершити індекс S&P 500, тому велику частину свого капіталу він заповів інвестувати саме в ці фонди.

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Що таке індексний фонд? Це інвестиційний фонд, який дотримується певних правил, аби слідувати визначеному набору фінансових інструментів.

Не накопичуйте борги на кредитних картках

Відомий мільярдер Марк Кубан радить уникати накопичення боргів на кредитних картах. Він вважає, що гроші, витрачені на сплату високих процентів по кредитках, – це марні розтрати, які краще вкласти у формування фінансового резерву.

За його розрахунками, середня процентна ставка по кредитках із балансом у 10 тисяч доларів складає 14,75%, що призводить до щорічних витрат на проценти у розмірі 1 475 доларів.

Пенсійне накопичення: простота і послідовність

Фінансовий експерт Дейв Ремсі переконаний, що ключ до ефективного пенсійного накопичення лежить у простоті та послідовності вкладень.

Цікаво! Він вважає, що систематичне інвестування є більш важливим, ніж переслідування нереалістичних стратегій швидкого збагачення. Ремсі рекомендує починати інвестувати лише після досягнення фінансової стабільності, уникаючи вкладень у незнайомі ринки.

За його пенсійною стратегією, ідеально відкладати мінімум 15% доходу на пенсійні рахунки до вирахування податків. Ремсі радить інвестувати у пайові інвестиційні фонди з акціями, що демонструють стабільне зростання та високу прибутковість протягом щонайменше п’яти років.

Розумійте відмінності між інвестуванням і спекуляціями

Кевін О'Лірі, відомий канадський бізнесмен, підкреслює важливість довготривалого інвестування для ефективної підготовки до пенсії. Він радить створити міцну фінансову основу, інвестуючи спочатку у стабільні та надійні активи.

Однак, коли фінансова база вже підготовлена, можна дозволити собі вкладати додаткові кошти в більш ризиковані операції, такі як денна торгівля, що, за словами О'Лірі, може забезпечити додатковий дохід.

Час – це гроші. Тому не витрачайте його в очікуванні та поповнюйте свій баланс за лічені хвилини з WhiteBIT. Криптобіржа подбала, щоб процедура переказу була швидкою та безпечною, а платежі можна було комфортно зробити не лише в межах України, але й з будь-якої точки світу. Оцініть й ви цю опцію у декілька клаців.

Зачекайте перед купівлею окремих акцій

Джим Крамер, колишній менеджер хедж-фонду і знаний біржовий трейдер, радить тим, хто готується до пенсії, почати з інвестицій в індексні фонди як основу інвестиційного портфеля. Після цього він рекомендує переходити до вибору окремих акцій, щоб доповнити пенсійний портфель.

Інвестуйте в активи, які приносять грошовий потік

Роберт Кійосакі, автор бестселера "Багатий тато, бідний тато", стверджує, що більшість людей неправильно готуються до пенсії, спираючись лише на традиційні методи, такі як IRA чи 401k плани.

Натомість він закликає купувати активи, які генерують регулярний грошовий потік, включаючи нерухомість, нафтові свердловини та інші види бізнесу. Кійосакі зазначає, що сам він та його дружина вкладають гроші саме в такі активи.