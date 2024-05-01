Хто отримає додаткові надбавки
Українські пенсіонери, які досягнуть 70-річного віку з 1 травня, отримуватимуть надбавки до пенсії. Однак, за умови, що пенсія такої особи менше ніж 10 340,35 гривні. Такий перерахунок відбудеться автоматично, тобто звертатися до ПФУ не потрібно.
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Таким чином, розміри додаткових виплат залежать від віку пенсіонера:
- від 70 до 74 років — 300 гривень;
- від 75 до 79 років — 456 гривень;
- від 80 років і старше — 570 гривень.
Чи можна отримати ще якісь надбавки до пенсії
Пенсіонери у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях можуть отримувати виплати від ВПП ООН. Однак, якщо відповідатимуть трьом умовам:
- Пенсіонер має проживати там, де тривають бойові дії, або в прифронтовій зоні;
- Пенсія має бути не більше 3 250 гривень;
- Відсутність будь-яких виплат від будь-яких міжнародних організацій і допомоги для ВПО з 1 березня 2023 року.