Що надається безоплатно

У Законі України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" визначено перелік пільг, які може отримати партнер загиблого оборонця. Йдеться про людей, що мають узаконені стосунки, тобто офіційний шлюб.

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Які послуги надаються на безоплатній основі:

першочергове зубопротезування, якщо не йдеться про протези, де є дорогоцінні метали;

одержання ліків та виробів медичного призначення, які призначені лікарем (прописані у рецепті);

санітарно-курортне лікування, або ж, компенсація за нього.

На деякі речі надається знижка 50%. Йдеться про такі послуги:

оплата ЖКП;

квартплата.

Також знижка 50% надається на паливо, у тому числі й рідке. Вигода діє, якщо, члени сім'ї загиблого проживають у будинку без центрального опалення.

Зверніть увагу! Знижка 50% на квартплату та ЖКП надається, якщо житло відповідає визначеним нормам.

Які виплати отримає дружина загиблого

Після смерті оборонця, його родина може отримати близько 1 мільйона гривень від держави. Кошти надаються:

батькам загиблого;

його дружині/чоловіку;

дітям віком до 18 років;

тим, хто перебував на утриманні загиблого.

Вказана виплата надається усім у рівних долях. При цьому, сума не надходить одразу. Спочатку держава виплачує 20%, а залишок коштів надходить ще протягом наступних 40 місяців.

Нагадаємо! Дружини загиблих військовослужбовців отримають спеціальні виплати влітку, однак, кошти надійдуть не всім. Чому так станеться, читайте тут.