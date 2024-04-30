Чи зберігаються виплати у разі усиновлення дитини

У ПФУ повідомили, що неповнолітні діти, які мають право на пенсію у зв'язку із втратою годувальника – зберігають це право і у разі їх усиновлення.

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Інші непрацездатні члени сім'ї можуть отримати пенсію за втратою годувальника у тому випадку, якщо перебували на утриманні померлого.

Відтак, до списку непрацездатних членів сім’ї належать:

чоловік або дружина, батько, мати, якщо вони є особами з інвалідністю або досягли віку 65 років,

діти до 18 років або старші, якщо вони стали особами з інвалідністю до 18 років,

діти, які навчаються – до завершення навчання, але не довше 23 років,

діти-сироти – до 23 років,

дружина або чоловік, один із батьків або брат чи сестра, дідусь чи бабуся годувальника, незалежно від віку та працездатності, які не працюють і зайняті доглядом за дитиною годувальника до досягнення нею 8 років.

Який розмір пенсії по втраті годувальника

Обчислення виплати по втраті годувальника відбувається індивідуально. Для цього до уваги береться розмір імовірної вікової пенсії померлого.Станом на тепер, розмір цих пенсій розраховується у такому співвідношенні:

50% пенсії за віком померлого годувальника отримує 1 непрацездатний член родини;

пенсії за віком померлого годувальника отримує 1 непрацездатний член родини; 100% – 2 та більше непрацездатні особи.