Сохраняются ли выплаты в случае усыновления ребенка

В ПФУ сообщили, что несовершеннолетние дети, которые имеют право на пенсию в связи с потерей кормильца – сохраняют это право и в случае их усыновления.

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Другие нетрудоспособные члены семьи могут получить пенсию по потере кормильца в том случае, если находились на иждивении умершего.

Поэтому, в список нетрудоспособных членов семьи относятся:

муж или жена, отец, мать, если они являются лицами с инвалидностью или достигли возраста 65 лет,

дети до 18 лет или старше, если они стали лицами с инвалидностью до 18 лет,

дети, которые учатся – до завершения обучения, но не дольше 23 лет,

дети-сироты – до 23 лет,

жена или муж, один из родителей или брат или сестра, дедушка или бабушка кормильца, независимо от возраста и трудоспособности, которые не работают и заняты уходом за ребенком кормильца до достижения им 8 лет.

Какой размер пенсии по потере кормильца

Исчисление выплаты по потере кормильца происходит индивидуально. Для этого во внимание берется размер вероятной возрастной пенсии умершего. По состоянию на теперь, размер этих пенсий рассчитывается в таком соотношении:

50% пенсии по возрасту умершего кормильца получает 1 нетрудоспособный член семьи;

пенсии по возрасту умершего кормильца получает 1 нетрудоспособный член семьи; 100% – 2 и более нетрудоспособные лица.