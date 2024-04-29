Кто получит надбавку
С 1 мая пенсионеры, достигшие 70-летнего возраста и более, могут получить надбавку к своим выплатам. Ее назначают через месяц после дня рождения лица.
Читайте также Какие льготы имеют лица с инвалидностью III группы: объяснение Минсоцполитики
Стоит отметить, что такое повышение касается всех, кроме тех, кто имеет пенсию выше 10 340,35 гривен.
Размер надбавок
- от 70 до 74 лет – 300 гривен,
- от 75 до 79 лет – 456 гривен,
- свыше 80 лет – 570 гривен.
Какой налог могут не платить пенсионеры
Пенсионеры, которые получают выплаты по возрасту, могут не платить налог на землю, если их участок:
- участок до 0,01 гектара допустим для строительства индивидуальных гаражей;
- до 0,10 гектара предоставляется для проведения индивидуального дачного строительства;
- до 0,12 гектара – для садоводства;
- до 0,25 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок) в селах;
- до 0,10 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок) в городах;
- до 0,15 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок) в поселках городского типа;
- до 2 гектаров – для ведения личного сельского хозяйства.