Что предоставляется бесплатно

В Законе Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты" определен перечень льгот, которые может получить партнер погибшего защитника. Речь идет о людях, имеющих узаконенные отношения, то есть официальный брак.

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Какие услуги предоставляются на бесплатной основе:

первоочередное зубопротезирование, если речь не идет о протезах, где есть драгоценные металлы;

получение лекарств и изделий медицинского назначения, которые назначены врачом (прописаны в рецепте);

санитарно-курортное лечение, или, компенсация за него.

На некоторые вещи предоставляется скидка 50%. Речь идет о таких услугах:

оплата ЖКУ;

квартплата.

Также скидка 50% предоставляется на топливо, в том числе и жидкое. Выгода действует, если, члены семьи погибшего проживают в доме без центрального отопления.

Обратите внимание! Скидка 50% на квартплату и ЖКУ предоставляется, если жилье соответствует определенным нормам.

Какие выплаты получит жена погибшего

После смерти защитника, его семья может получить около 1 миллиона гривен от государства. Средства предоставляются:

родителям погибшего;

его жене/мужу;

детям в возрасте до 18 лет;

тем, кто находился на иждивении погибшего.

Указанная выплата предоставляется всем в равных долях. При этом, сумма не поступает сразу. Сначала государство выплачивает 20%, а остаток средств поступает еще в течение следующих 40 месяцев.

Напомним! Жены погибших военнослужащих получат специальные выплаты летом, однако средства поступят не всем. Почему так произойдет, читайте здесь.