Что предоставляется бесплатно
В Законе Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты" определен перечень льгот, которые может получить партнер погибшего защитника. Речь идет о людях, имеющих узаконенные отношения, то есть официальный брак.
Читайте также Пенсия по потере кормильца на ребенка: будут ли выплаты в случае усыновления
Какие услуги предоставляются на бесплатной основе:
- первоочередное зубопротезирование, если речь не идет о протезах, где есть драгоценные металлы;
- получение лекарств и изделий медицинского назначения, которые назначены врачом (прописаны в рецепте);
- санитарно-курортное лечение, или, компенсация за него.
На некоторые вещи предоставляется скидка 50%. Речь идет о таких услугах:
- оплата ЖКУ;
- квартплата.
Также скидка 50% предоставляется на топливо, в том числе и жидкое. Выгода действует, если, члены семьи погибшего проживают в доме без центрального отопления.
Какие выплаты получит жена погибшего
После смерти защитника, его семья может получить около 1 миллиона гривен от государства. Средства предоставляются:
- родителям погибшего;
- его жене/мужу;
- детям в возрасте до 18 лет;
- тем, кто находился на иждивении погибшего.
Указанная выплата предоставляется всем в равных долях. При этом, сумма не поступает сразу. Сначала государство выплачивает 20%, а остаток средств поступает еще в течение следующих 40 месяцев.