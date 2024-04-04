Какие надбавки получат украинцы

Выплаты ко Дню Независимости это единовременная материальная помощь для части украинцев. Правительство определяет, кто именно получит августовскую надбавку, учитывая статус лица.

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Сумма нынешних выплат еще не установлена. Эти данные будут известны ближе ко Дню Независимости.

Обратите внимание! Выплаты ко Дню Независимости пришли на смену доплатам к 9 мая.

Какие выплаты были раньше

В прошлом году доплата для лиц, которые имеют особые заслуги перед Родиной составляла 3 100 гривен. Такая же надбавка предоставлялась людям с инвалидностью вследствие трудового увечья или общего заболевания.

Выплаты в сумме 1 000 гривен начислялись лицам, которые:

имеют статус участника боевых действий;

являются бывшими узниками гетто (если им на момент заключения было менее 14 лет);

были участниками Революции Достоинства.

Надбавка в размере 650 гривен предоставлялась:

членам семей погибших или умерших защитников Украины;

членам семей погибших или умерших ветеранов войны;

женам или мужьям лиц с инвалидностью, погибших вследствие войны (при условии, что они не женились/не выходили замуж повторно).

Выплаты для лиц, получивших инвалидность, вследствие войны, в соответствии с группой, были следующие: