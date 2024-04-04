О чем надо сообщить ПФУ

Сообщать ПФУ об изменениях необходимо для корректного ведения документации. Сведения об адресе важны, потому что пенсионное дело должно храниться по месту жительства пенсионера. А вот информация о трудоустройстве влияет на выплаты.

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Украинские пенсионеры в течение 10 дней сообщить ПФУ о:

  • получении ID-карты вместо паспорта старого образца;
  • получении нового паспорта в случае утери старого;
  • изменении фамилии;
  • получении нового ИНН;
  • смене места постоянной регистрации;
  • выход на работу;
  • увольнение с работы.

Как сообщить ПФУ об изменениях

Сообщить об изменениях можно как лично, так и онлайн. Чтобы сделать это онлайн, надо:

  • авторизоваться на сайте;
  • выбрать раздел "О пенсионном обеспечении";
  • сформировать заявление во вкладке "Внесение изменений";
  • отправить ПФУ.