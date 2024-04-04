О чем надо сообщить ПФУ

Сообщать ПФУ об изменениях необходимо для корректного ведения документации. Сведения об адресе важны, потому что пенсионное дело должно храниться по месту жительства пенсионера. А вот информация о трудоустройстве влияет на выплаты.

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Украинские пенсионеры в течение 10 дней сообщить ПФУ о:

получении ID-карты вместо паспорта старого образца;

получении нового паспорта в случае утери старого;

изменении фамилии;

получении нового ИНН;

смене места постоянной регистрации;

выход на работу;

увольнение с работы.

Напомним! Это регулируется согласно Порядку подачи и оформления документов для назначения (перерасчета) пенсий и статьи 6 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Как сообщить ПФУ об изменениях

Сообщить об изменениях можно как лично, так и онлайн. Чтобы сделать это онлайн, надо: