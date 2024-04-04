Про що треба повідомити ПФУ

Повідомляти ПФУ про зміни необхідно для коректного ведення документації. Відомості про адресу важливі, бо пенсійна справа має зберігатися за місцем проживання пенсіонера. А от інформація про працевлаштування впливає на виплати.

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Українські пенсіонери протягом 10 днів повідомити ПФУ про:

  • отримання ID-картки замість паспорта старого зразка;
  • отримання нового паспорту у разі втрати старого;
  • зміну прізвища;
  • отримання нового ІПН;
  • зміну місця постійної реєстрації;
  • вихід на роботу;
  • звільнення з роботи.

Як повідомити ПФУ про зміни

Повідомити про зміни можна як особисто, так і онлайн. Щоб зробити це онлайн, треба:

  • авторизуватися на сайті;
  • обрати розділ "Про пенсійне забезпечення";
  • сформувати заяву у вкладці "Внесення змін";
  • надіслати ПФУ.