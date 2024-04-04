Про що треба повідомити ПФУ

Повідомляти ПФУ про зміни необхідно для коректного ведення документації. Відомості про адресу важливі, бо пенсійна справа має зберігатися за місцем проживання пенсіонера. А от інформація про працевлаштування впливає на виплати.

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Українські пенсіонери протягом 10 днів повідомити ПФУ про:

отримання ID-картки замість паспорта старого зразка;

отримання нового паспорту у разі втрати старого;

зміну прізвища;

отримання нового ІПН;

зміну місця постійної реєстрації;

вихід на роботу;

звільнення з роботи.

Нагадаємо! Це регулюється згідно з Порядком подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій та статі 6 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Як повідомити ПФУ про зміни

Повідомити про зміни можна як особисто, так і онлайн. Щоб зробити це онлайн, треба: