Про що треба повідомити ПФУ
Повідомляти ПФУ про зміни необхідно для коректного ведення документації. Відомості про адресу важливі, бо пенсійна справа має зберігатися за місцем проживання пенсіонера. А от інформація про працевлаштування впливає на виплати.
Читайте також У яких випадках можливо отримати пенсію по інвалідності III групи
Українські пенсіонери протягом 10 днів повідомити ПФУ про:
- отримання ID-картки замість паспорта старого зразка;
- отримання нового паспорту у разі втрати старого;
- зміну прізвища;
- отримання нового ІПН;
- зміну місця постійної реєстрації;
- вихід на роботу;
- звільнення з роботи.
Як повідомити ПФУ про зміни
Повідомити про зміни можна як особисто, так і онлайн. Щоб зробити це онлайн, треба:
- авторизуватися на сайті;
- обрати розділ "Про пенсійне забезпечення";
- сформувати заяву у вкладці "Внесення змін";
- надіслати ПФУ.