Як призначається пенсія по інвалідності

Пенсія по інвалідності нараховується особам, які частково втратили працездатність через захворювання чи травму, не пов'язані з виконанням трудових обов'язків.

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Для отримання пенсії за III групою інвалідності необхідно:

Пройти огляд у спеціалізованій комісії, яка встановлює групу інвалідності та може призначити додаткову експертизу.

Подати заяву на призначення пенсії до Пенсійного фонду протягом трьох місяців з дня встановлення інвалідності, аби виплати розпочались з моменту встановлення інвалідності.

У разі поновлення інвалідності після періоду відновлення здоров'я або припинення виплат через пропуск комісії без поважних причин, пенсія може бути відновлена з дати повторного встановлення інвалідності.

Які виплати отримують люди з III групою

Виплати для осіб з III групою інвалідності становлять:

50% від пенсійного забезпечення за віком для осіб з III групою інвалідності;

Виплати для постраждалих від Чорнобильської катастрофи або ліквідаторів обчислюються на основі заробітку в зоні відчуження між 1986 та 1990 роками або як п'ятикратний розмір мінімальної зарплати станом на 1 січня поточного року;

Для постраждалих через воєнні дії виплати складають 60% від військового забезпечення. У 2024 році суми виплат збільшилися через зростання прожиткового мінімуму в Україні, який зріс з 2 589 гривень до 2 920 гривень.

Мінімальні державні виплати по інвалідності наразі становлять: