Как назначается пенсия по инвалидности

Пенсия по инвалидности начисляется лицам, которые частично утратили трудоспособность из-за заболевания или травмы, не связанные с выполнением трудовых обязанностей.

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Для получения пенсии по III группе инвалидности необходимо:

Пройти осмотр в специализированной комиссии, которая устанавливает группу инвалидности и может назначить дополнительную экспертизу.

Подать заявление на назначение пенсии в Пенсионный фонд в течение трех месяцев со дня установления инвалидности, чтобы выплаты начались с момента установления инвалидности.

В случае возобновления инвалидности после периода восстановления здоровья или прекращения выплат из-за пропуска комиссии без уважительных причин, пенсия может быть восстановлена с даты повторного установления инвалидности.

Какие выплаты получают люди с III группой

Выплаты для лиц с III группой инвалидности составляют:

50% от пенсионного обеспечения по возрасту для лиц с III группой инвалидности;

Выплаты для пострадавших от Чернобыльской катастрофы или ликвидаторов исчисляются на основе заработка в зоне отчуждения между 1986 и 1990 годами или как пятикратный размер минимальной зарплаты по состоянию на 1 января текущего года;

Для пострадавших из-за военных действий выплаты составляют 60% от военного обеспечения. В 2024 году суммы выплат увеличились из-за роста прожиточного минимума в Украине, который вырос с 2 589 гривен до 2 920 гривен.

Минимальные государственные выплаты по инвалидности сейчас составляют: