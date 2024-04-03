Для получения пенсии инвалидность должна быть основанием для полной или частичной неспособности к труду. Более того, выплата пенсии возможна только при наличии достаточного страхового стажа.

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При этом, инвалидность классифицируется на три категории: I, II, III группы в зависимости от уровня ограничения трудоспособности, определенного во время медико-социальной экспертизы.

Таким образом, необходимый страховой стаж для получения пенсии по инвалидности в зависимости от группы инвалидности и обстоятельств является следующим:

Для I и II групп инвалидности – страховой стаж варьируется от 1 до 10 лет, в зависимости от возраста, в котором была установлена инвалидность.

инвалидности – страховой стаж варьируется от 1 до 10 лет, в зависимости от возраста, в котором была установлена инвалидность. Для ІІІ группы инвалидности или в случае потери кормильца – страховой стаж составляет от 1 до 14 лет.

Обратите внимание, что для оформления социальной помощи следует обратиться в управление социальной защиты населения с таким пакетом документов:

Паспорт.

Справку о присвоении идентификационного номера.

Диплом (при наличии).

Трудовую книжку.

Документы, подтверждающие группу инвалидности.

Какие предусмотрены минимальные размеры выплат

Минимальные размеры пенсионных выплат в 2024 году являются следующими:

для І группы инвалидности – минимум 2 760 гривен;

для II и III групп, которые не работают – 2 520 гривен;

для работающих лиц со II или III группой инвалидности – 2 093 гривен.