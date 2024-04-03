Кому предоставляют выплату по возрасту

Надбавка по возрасту предоставляется гражданам старше 70 лет. Главным условием является пенсия меньше 10 340,35 гривен.

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Размер этой надбавки таков:

лица от 70 до 74 лет включительно имеют ежемесячно дополнительно 300 гривен;

от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;

от 80 лет – 570 гривен.

Надбавка предоставляется пенсионерам автоматически, без личного обращения в ПФУ. Доплата начисляется в месяц, когда лицо достигает определенного возраста.

Как получить доплату по здоровью

Некоторые пенсионеры имеют право на специальную надбавку. Она предоставляется, если лицо:

старше 80 лет;

получает пенсию по возрасту;

проживает сам;

нуждается в уходе со стороны посторонних лиц по состоянию здоровья.

Размер этой доплаты рассчитывается как 40% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (с 1 января 2024 года это 2 361 гривна). То есть сейчас этот показатель – 944 гривны.

Для оформления этой надбавки пенсионер должен лично обратиться в ПФУ. С заявлением, лицо должно предоставить документальное подтверждение ухудшенного состояния здоровья.