Тестовые поставки

В компании отметили, что в течение первых двух дней апреля жители Молдовы будут потреблять газ, который был доставлен в страну через порт в Греции. Поэтому, Молдова получит из порта "Александруполис" по 14 000 Мегаватт-часов природного газа в день, согласно заключенному контракту с греческой компанией-поставщиком газа DEPA.

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Председатель Energocom Виктор Брынзарь сообщил, что это эквивалентно 2,6 миллиона кубометров газа по конкурентоспособной цене. Мы сообщим гражданам, если договоримся продолжить это сотрудничество. Он отметил, что транспортировка СПГ является хорошей альтернативой российскому газу.

Диверсификация источников газа поможет дальнейшему укреплению энергетической безопасности Молдовы,

– сказал глава Energocom.

Напомним! Контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце 2024 года, а украинская власть ранее заявила, что не будет вести переговоры о его продлении.

Что известно о поставках газа в Молдову