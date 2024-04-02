Тестові постачі

У компанії зазначили, що протягом перших двох днів квітня мешканці Молдови споживатимуть газ, що був доставлений до країни через порт у Греції. Відтак, Молдова отримає з порту "Александруполіс" по 14 000 мегават-годин природного газу на день, згідно з укладеним контрактом із грецькою компанією – постачальником газу DEPA.

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Голова Energocom Віктор Бринзарь повідомив, що це еквівалентно 2,6 мільйона кубометрів газу за конкурентоспроможною ціною. Громадян повідомлять, якщо буде домовлено про подальшу співпрацю. Віктор Бринзарь наголосив, що транспортування СПГ – гарна альтернатива російському газу.

Диверсифікація джерел газу допоможе подальшому зміцненню енергетичної безпеки Молдови,

– сказав глава Energocom.

Нагадаємо! Контракт на транзит російського газу через Україну спливає наприкінці 2024 року, а українська влада раніше заявила, що не вестиме переговори про його продовження.

Що відомо про постачання газу до Молдови