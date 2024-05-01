Кто получит дополнительные надбавки

Украинские пенсионеры, которые достигнут 70-летнего возраста с 1 мая, будут получать надбавки к пенсии. Однако при условии, что пенсия такого лица меньше чем 10 340,35 гривны. Такой перерасчет произойдет автоматически, то есть обращаться в ПФУ не нужно.

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Таким образом, размеры дополнительных выплат зависят от возраста пенсионера:

от 70 до 74 лет - 300 гривен;

от 75 до 79 лет - 456 гривен;

от 80 лет и старше - 570 гривен.

Обратите внимание! Надбавка не суммируется, а лишь увеличивается. То есть, например, в 75 лет пенсионер получит 456 гривен, а не 300 + 456 гривен.

Можно ли получить еще какие-то надбавки к пенсии

Пенсионеры в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях могут получать выплаты от ВПП ООН. Однако, если будут отвечать трем условиям:

Пенсионер должен проживать там, где продолжаются боевые действия, или в прифронтовой зоне; Пенсия должна быть не более 3 250 гривен; Отсутствие каких-либо выплат от любых международных организаций и помощи для ВПЛ с 1 марта 2023 года.

Обратите внимание! Чтобы получить такую надбавку, не нужно писать заявление или обращаться в Пенсионный фонд – это делается автоматически. Начисление доплаты от ООН производится вместе с пенсионными выплатами.