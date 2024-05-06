Покупка индексных фондов

Уоррен Баффет, известен своим вниманием к инвестициям, всегда советует покупать индексные фонды. Он утверждает, что активное управление капиталом редко может превзойти индекс S&P 500, поэтому большую часть своего капитала он завещал инвестировать именно в эти фонды.

Читайте также Как изменится пенсии с 1 мая: кто получит прибавки к выплатам

Что такое индексный фонд? Это инвестиционный фонд, который придерживается определенных правил, чтобы следовать определенному набору финансовых инструментов.

Не накапливайте долги на кредитных карточках

Известный миллиардер Марк Кубан советует избегать накопления долгов на кредитных картах. Он считает, что деньги, потраченные на уплату высоких процентов по кредиткам, – это бесполезные растраты, которые лучше вложить в формирование финансового резерва.

По его расчетам, средняя процентная ставка по кредиткам с балансом в 10 тысяч долларов составляет 14,75%, что приводит к ежегодным затратам на проценты в размере 1 475 долларов.

Пенсионное накопление: простота и последовательность

Финансовый эксперт Дэйв Рэмси убежден, что ключ к эффективному пенсионному накоплению лежит в простоте и последовательности вложений.

Интересно! Он считает, что систематическое инвестирование является более важным, чем преследование нереалистичных стратегий быстрого обогащения. Рэмси рекомендует начинать инвестировать только после достижения финансовой стабильности, избегая вложений в незнакомые рынки.

По его пенсионной стратегии, идеально откладывать минимум 15% дохода на пенсионные счета до вычета налогов. Рэмси советует инвестировать в паевые инвестиционные фонды с акциями, демонстрирующие стабильный рост и высокую доходность в течение не менее пяти лет.

Понимайте различия между инвестированием и спекуляциями

Кевин О'Лири, известный канадский бизнесмен, подчеркивает важность долговременного инвестирования для эффективной подготовки к пенсии. Он советует создать прочную финансовую основу, инвестируя сначала в стабильные и надежные активы.

Однако, когда финансовая база уже подготовлена, можно позволить себе вкладывать дополнительные средства в более рискованные операции, такие как дневная торговля, что, по словам О'Лири, может обеспечить дополнительный доход.

Время – это деньги. Поэтому не тратьте его в ожидании и пополняйте свой баланс за считанные минуты с WhiteBIT. Криптобиржа позаботилась, чтобы процедура перевода была быстрой и безопасной, а платежи можно было комфортно сделать не только в пределах Украины, но и из любой точки мира. Оцените и вы эту опцию в несколько кликов.

Подождите перед покупкой отдельных акций

Джим Крамер, бывший менеджер хедж-фонда и известный биржевой трейдер, советует тем, кто готовится к пенсии, начать с инвестиций в индексные фонды как основу инвестиционного портфеля. После этого он рекомендует переходить к выбору отдельных акций, чтобы дополнить пенсионный портфель.

Инвестируйте в активы, которые приносят денежный поток

Роберт Кийосаки, автор бестселлера "Богатый папа, бедный папа", утверждает, что большинство людей неправильно готовятся к пенсии, опираясь только на традиционные методы, такие как IRA или 401k планы.

Вместо этого он призывает покупать активы, которые генерируют регулярный денежный поток, включая недвижимость, нефтяные скважины и другие виды бизнеса. Кийосаки отмечает, что сам он и его жена вкладывают деньги именно в такие активы.