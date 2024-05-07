Отправка карт Приватбанка
Чтобы заказать новую карту или перевыпустить ее, нужно оформить заявку в Приват24.
Читайте также Как успешно выйти на пенсию и иметь финансовую подушку: советы известных инвесторов
В Украине можно получить карту через отделение или почтомат "Новой Почты". За рубежом ее можно получить через курьера Nova Post на любой адрес.
В каких странах доступны курьеры Nova Post:
- Польше,
- Молдове,
- Литве,
- Германии,
- Чехии,
- Румынии,
- Эстонии,
- Латвии,
- Италии,
- Словакии,
- Венгрии,
- Великобритании,
- Испании.
Кому заморозит выплаты "Ощадбанк"
"Ощадбанк" сообщил, что не будет осуществлять оплату для лиц, которые не прошли идентификацию. Эти средства заморозят на определенный период времени.
С 30 апреля 2024 года для клиентов – внутренне перемещенных лиц, по счетам которых установлены ограничения и которые по объективным причинам не могут физически обратиться в отделение Ощадбанка, будет введена процедура идентификации личности владельца счета путем видеозвонка в контакт-центр Ощадбанка,
– говорится в сообщении банка.
Банк предлагает украинцам различные пути для прохождения идентификации. Лицо может не обращаться в отделение, или воспользоваться видеозвонком.