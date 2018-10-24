Каким требованиям должен отвечать глава Единой поместной церкви

Глава Украинской православной церкви Киевского Патриархата Филарет озвучил конкретные критерии, которым должен соответствовать будущий глава Единой поместной православной церкви в Украине.

Об этом Филарет заявил в эфире "Украинского радио".

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Он также озвучил, каким конкретным критериям должен соответствовать будущий глава Украинской православной церкви.

Во-первых, надо иметь богословское образование, надо знать церковные каноны, надо иметь опыт управления епархией и опыт управления церковью... Пока что Вселенский патриарх хочет, чтобы украинскую церковь возглавлял архиепископ-митрополит – патриарх,

– отметил Филарет.

Он напомнил, что накануне УПЦ КП сменил титул предстоятеля.

Теперь Патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет в отношениях с другими церквами будет называться "Блаженнейший Архиепископ Митрополит Киевский и всея Руси Украины".

А полная форма этой высокой церковной должности звучит так: "Святейший и Блаженнейший Архиепископ и Митрополит Киева – Матери городов Русских, Галицкий, Патриарх всея Руси-Украины, Свято-Успенские Киево-Печерской и Почаевской Лавр Священноархимандрит".

Глава УПЦ КП подтвердил, что намерен возглавить Единую поместную церковь в Украине, если ему доверит это Архиерейский собор.

Чтобы сохранить украинскую церковь и доказать (дело – ред.) к завершению, я должен работать до конца, если мне Архиерейский собор доверит. Если не доверит, тогда уже я с себя ответственность снимаю, тогда они берут на себя ответственность за создание Единой поместной церкви в Украине,

– отметил Филарет.

Как разворачиваются взаимоотношения между РПЦ и Константинополем из-за предоставления Томоса Украине?

7 сентября стало известно о том, что Вселенский патриархат в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине назначил своих экзархов (поверенных) в Киеве. Это событие панически раскритиковали в РПЦ, назвав соответствующий шаг "вторжением на каноническую территорию Московского патриархата". Кроме того, 14 сентября с этой же причине синод РПЦ решил прекратить участие в работе структур под председательством Константинопольского патриархата. 11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. В РПЦ достаточно ожидаемо на это отреагировали. По словам представителей российской церкви, это "легализация раскола" и будет иметь "печальные последствия". Также представители Русской православной церкви неоднократно пугали, что предоставление Томоса Украине будет сопровождаться кровопролитием и насильственным отъемом их храмов, а в Кремле пообещали "защитить интересы православных". По словам главы УПЦ КП Филарета, Едина поместная церковь в Украине будет создана до конца 2018 года, а те церкви, которые не примкнут к ней, должны будут называться "Русская православная церковь в Украине".

Украина на пути к созданию Единой поместной православной церкви: смотрите видео