Почему так реагирует РПЦ на Томос для Украины: комментарий УПЦ КП
Сейчас Русская православная церковь является крупнейшей общиной в православии. Кроме того, имеет амбиции возглавить его. Правда, без своей инфраструктуры в Украине она превратится в рядовую поместную церковь.
Об этом заявил архиепископ Черниговский и Нежинский, секретарь Украинской православной церкви Киевского патриархата Евстратий Зоря, передает "Главред".
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Как отметил священнослужитель, главными основаниями для амбиций РПЦ относительно первенства в православии являются политический вес Российского государства и собственная величина, однако без власти над Украиной достичь этого будет невозможно.
Русская церковь по числу верующих, храмов и духовенства является не просто крупнейшей церковью в православии, но и большей, чем остальные 13 поместных церквей. Однако этот факт зависит, прежде всего, от присутствия РПЦ в Украине, ведь украинская часть Московской патриархии – это примерно 40% всей инфраструктуры МП. Поэтому без власти над Украиной РПЦ станет, хоть и крупной, но рядовой поместной церковью,
– подчеркнул он.
По его словам, именно по этой причине решение украинского церковного вопроса является путем к прекращению попыток Москвы захватить формальное первенство, которое исторически и канонически принадлежит Вселенскому патриарху.
Напомним, 11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. На заседании Синода также было принято решение о снятии анафемы с партриарха УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария и признание их каноническими.
После этого Русская православная церковь в Минске собрала Синод, по итогам которого объявили о прекращении евхаристического общения с Константинопольской церковью. Впоследствии такой шаг поддержала Белорусская и Душабинская православные церкви – обе входят в состав РПЦ.
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