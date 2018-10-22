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      Почему так реагирует РПЦ на Томос для Украины: комментарий УПЦ КП

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      Без власти над Украиной РПЦ станет рядовой поместной церковью, – Евстратий Зоря
      Без власти над Украиной РПЦ станет рядовой поместной церковью, – Евстратий Зоря / Укринформ

      Сейчас Русская православная церковь является крупнейшей общиной в православии. Кроме того, имеет амбиции возглавить его. Правда, без своей инфраструктуры в Украине она превратится в рядовую поместную церковь.

      Об этом заявил архиепископ Черниговский и Нежинский, секретарь Украинской православной церкви Киевского патриархата Евстратий Зоря, передает "Главред".

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      Как отметил священнослужитель, главными основаниями для амбиций РПЦ относительно первенства в православии являются политический вес Российского государства и собственная величина, однако без власти над Украиной достичь этого будет невозможно.

      Русская церковь по числу верующих, храмов и духовенства является не просто крупнейшей церковью в православии, но и большей, чем остальные 13 поместных церквей. Однако этот факт зависит, прежде всего, от присутствия РПЦ в Украине, ведь украинская часть Московской патриархии – это примерно 40% всей инфраструктуры МП. Поэтому без власти над Украиной РПЦ станет, хоть и крупной, но рядовой поместной церковью,
      – подчеркнул он.

      По его словам, именно по этой причине решение украинского церковного вопроса является путем к прекращению попыток Москвы захватить формальное первенство, которое исторически и канонически принадлежит Вселенскому патриарху.

      Напомним, 11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. На заседании Синода также было принято решение о снятии анафемы с партриарха УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария и признание их каноническими.

      После этого Русская православная церковь в Минске собрала Синод, по итогам которого объявили о прекращении евхаристического общения с Константинопольской церковью. Впоследствии такой шаг поддержала Белорусская и Душабинская православные церкви – обе входят в состав РПЦ.

      Украина стала на шаг ближе к получению Томоса: смотрите видео

       

      КАК РПЦ РЕАГИРУЕТ НА РЕШЕНИЕ КОНСТАНТИНОПОЛЯ ПРЕДОСТАВИТЬ ТОМОС УКРАИНЕ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ
      Теги: Новости России Новости политики Единая поместная церковь Религия Новости Украины УПЦ КП Украина – Россия Томос УПЦ МП РПЦ
      Источник: 24 Канал
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