В РПЦ прокомментировали смену титула Филарета

Титул Филарета "Свято-Успенской Киево-Печерской и Почаевской Лавр Священноархимандрит" свидетельствует о претензии патриарха Киевского на эти Лавры.

Об этом заявил представитель РПЦ, митрополит Иларион.

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Он возмутился, что решение Константинополя о восстановлении канонического статуса Филарета никак не отразится на позиции РПЦ.

"Для нас Филарет остается таким, каким он был, то есть раскольником. Весь это фарс с присуждением ему нового титула показывает, что решение о его отлучении в 1997 году было правильным", – сказал он.

Иларион добавил, Филарет не был Патриархом и не является. А значит, не является ни Святейшим, ни Блаженнейшим.

Напомним, что в Священном синоде, который состоялся в белорусском Минске, Русская православная церковь приняла решение о полном прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом.



В Киевском патриархате уже отреагировали на разрыв отношений РПЦ с Константинополем. Как отмечает украинская сторона, именно предстоятель Русской церкви патриарх Кирилл лично является архитектором разделения Украинской церкви. Зато в Московском патриархате утверждают, что Константинополь, принимая решение о Томосе Украины, понимал последствия своих действий и сознательно на это шел. Также священнослужители заметили, что такой разрыв будет продолжаться, пока вышеупомянутые решения не будут отменені.

Как разворачиваются взаимоотношения между РПЦ и Константинополем из-за предоставления Томаса Украине?7 сентября стало известно о том, что Вселенский патриархат в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине назначил своих экзархов (поверенных) в Киеве. Это событие панически раскритиковали в РПЦ, назвав соответствующий шаг "вторжением на каноническую территорию Московского патриархата". Кроме того, 14 сентября по этой же причине синод РПЦ решил прекратить участие в работе структур под председательством Константинопольского патриархата.

11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. В РПЦ достаточно ожидаемо на это отреагировали. По словам представителей российской церкви, это является "легализацией раскола" и будет иметь "печальные последствия". Также представители Русской православной церкви неоднократно пугали, что предоставление Томоса Украине будет сопровождаться кровопролитием и насильственным отъемом их храмов, а в Кремле пообещали "защитить интересы православных".

По словам главы УПЦ КП Филарета, Единая поместная церковь в Украине будет создана до конца 2018 года, а те церкви, которіе не присоединятся к ней, должны будут называться "Русская православная церковь в Украине".

Украина стала на шаг ближе к получению Томоса: смотрите видео