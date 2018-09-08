Московский патриархат пытается превратиться в "православный Ватикан", – заявление УПЦ КП

Аргументы Русской православной церкви о якобы неправомерном решение Константинополя о назначении представителей в Киеве для будущей автокефалии для Украинской православной церкви не выдерживают никакой критики.

Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь УПЦ Киевского патриархата архиепископ Евстратий (Зоря).

Он объяснил, почему РЦБ с резкой критикой отреагировала на последний шаг Вселенского патриарха Варфоломея.

Читайте также: Предоставление автокефалии Украинской православной церкви: в РПЦ заговорили о войне

Судя по тону угроз, Московская патриархия сейчас не способна к адекватной реакции на возникшие проблемы, чем загоняет себя в тупик самоизоляции и схизмы,

– написал Зоря.

Он подчеркнул, что ссылки на каноны, которые запрещают епископам одной Церкви вмешиваться в дела другой – это обвинения в адрес самой РПЦ, поскольку она много раз вмешивалась в дела Киева.

По словам пресс-секретаря УПЦ КП, так же Русская церковь действовала и в ряде других случаев. Именно так была присвоена власть над Митрополиями в Крыму и Бессарабии, а также над Церковью в Грузии.

Угрозу единству православия уже много десятилетий несут гегемонические стремление Московского патриархата, который пытается превратиться в "православный Ватикан" – всемирный центр притяжения для всех Православных Церквей. Решения и действия Вселенского патриарха призваны как раз остановить эту угрозу и вернуть православию настоящее единство, которое руководство РПЦ подрывает,

– резюмировал архиепископ.

Напомним, 7 сентября стало известно, что Вселенский патриархат в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине назначил своих экзархов (поверенных) в Киеве.



В РПЦ назвали этот шаг "вторжением на каноническую территорию Московского патриархата".