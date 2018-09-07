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Единственная украинская церковь и имущество: как будет происходить перераспределение

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Что будет с имуществом московской церкви после предоставления Украинской церкви автокефалии?
Что будет с имуществом московской церкви после предоставления Украинской церкви автокефалии? / Українські новини

Процесс перераспределения церковного имущества между Украинскими православными церквями московского и киевского патриархатов, безусловно, будет непростым и длительным. Есть большие интересы русской православной церкви. Но вопрос принадлежности Почаевской и Киево-Печерской Лавры сложный и нет одновременно.

Об этом 24 канала рассказал политический эксперт Александр Леонов.

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Почаевская Лавра и Киево-Печерская Лавра – государственная собственность. Более того, объекты, которые охраняются ЮНЕСКО. Есть очень много нареканий относительно того, как с этими храмами ведут себя представители московского патриархата. Можно просто пригласить представителей ЮНЕСКО и поставить вопрос о том, имеют ли право священнослужители УПЦ МП дальше распоряжаться этим достоянием мировой культуры,
– подчеркивает Александр Леонов.

В то же время, замечает эксперт, есть другие церкви, и относительно их разделения возникнет немало проблем. Как отмечает Леонов, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект о возможности перехода церковных общин по их желанию под другой патриархат. Принятие этого закона, по его словам, сделает невозможным какие-то силовые действия.

Но есть церкви, оформленные на физических лиц. И с этим, говорит политолог, ничего не сделаешь. Однако есть простое решение. Если культовое сооружение, отмечает Леонов, оформлено на физическое лицо, то должны ли на него распространяться государственные льготы?

На вопрос принадлежности церковного имущества может уйти лет десять, чтобы проблема была хотя бы локализована. Приложат свои "усилия" и россияне, которые будут устраивать провокации в Украине, чтобы будоражить людей, чтобы начались силовые процессы. Но, как только Украина получит томос, с каждым годом мы все больше будем отдаляться от России. Когда произойдет объединение церквей, то не будут говорить ни о какой УПЦ МП. Это будет филиал РПЦ. И на их объектах так должно быть указано. И это тоже уменьшит количество прихожан даже среди тех, кто поддерживает Москву,
– уверен Александр Леонов.

Напомним, 19 апреля Верховная Рада приняла постановление об обращении президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви. Впоследствии Вселенский Патриархат начал процедуры, необходимые для предоставления автокефалии УПЦ.

31 августа Константинопольский патриарх Варфоломей во время встречи с Московским патриархом Кириллом заявил, что вопрос преодоления церковного раскола в Украине остается важным для Вселенского патриархата.

На Архиерейском соборе в Стамбуле в воскресенье, 2 сентября, епископы рассмотрели вопрос предоставления автокефалии для церквей, которые этого просят.

Теги: Новости политики Новости Украины Единая поместная церковь РПЦ УПЦ МП УПЦ КП
Источник: 24 Канал
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