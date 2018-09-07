В РПЦ запаниковали из-за еще одного шага к предоставлению автокефалии украинской церкви

В Русской Православной Церкви панически раскритиковали назначение Вселенским патриархатом своих экзархов (поверенных) в Украине. Так, в РПЦ назвали этот шаг "вторжением на каноническую территорию Московского патриархата".

Об этом в Facebook сообщил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ со СМИ Владимир Легойда.

24 канал сообщал, что Вселенский патриархат в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине назначил своих экзархов (поверенных) в Киеве.

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"Назначение Константинопольским Патриархом своих представителей-епископов на Украине – без согласования с Патриархом Московским и всея Руси и Блаженнейшим Митрополитом Киевским и всея Украины – есть не что иное, как беспрецедентно грубое вторжение на каноническую территорию Московского Патриархата", – написал Легойда.

"Такие действия не могут остаться без ответа", – подчеркнул он.

Кто такие экзархи?

Экзарх – это титул церковных служителей и светских чиновников в поздней Римской империи. Титул до сих пор употребляется в Восточной православной церкви. Экзархом является архиерей, который руководит большой церковной областью – экзархатом. Экзархат обычно находится за пределами страны, в которой расположен патриархат.

Что такое автокефалия?

Это статус поместной церкви как самоуправляемой, независимой части Вселенской Православной Церкви, возглавляемой патриархом или архиепископом или митрополитом.