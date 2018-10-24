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      Иерусалим определился, кого поддерживает в конфликте между РПЦ и Константинополем

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      Иерусалим подержал Константинополь в споре с РПЦ
      Иерусалим подержал Константинополь в споре с РПЦ / Фото из открытых источников

      Патриарх Иерусалимский Феофил III поддержал Вселенский патриархат в его противостоянии с Русской православной церковью относительно предоставления автокефалии Украинской православной церкви.

      Об этом сообщает церковное издание Оrthodoxia.info.

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      Феофил III отправил к Вселенскому патриарху Варфоломею письмо с просьбой о помощи его церкви, которое передал Варфоломею иерусалимский экзарх Антонин Нектариос.

      Сам экзарх назвал это высшим объединяющим звеном между православными церквями. В письме, в частности, церковь Иерусалима попросила от Вселенского патриархата Святое миро для своих нужд.

      "Прошли те времена, когда патриархи Востока вынуждены были из-за трудностей путешествовать по всех концах мира для того, чтобы просить помощь для своих церквей и таким образом были вынуждены быть уступчивыми", – сказал иерусалимский экзарх.

      Издание отмечает, что этот шаг свидетельствует, что Патриарх Иерусалимский поддерживает Фанар и православное единство под эгидой Константинополя.

      Этот шаг Иерусалимского Патриархата, который является четвертой церковью среди древнейших престолов и первой в истории христианства, кроме своего символизма, дал всем понять свою позицию на счет того, что происходит,
      – говорится в сообщении.

      В свою очередь Вселенский Патриарх вспомнил о давних связях между двумя церквями и добавил, что патриархи Иерусалима могут принимать участие в процессе принятия решений в Константинополе, особенно если речь идет о будущем Православной Церкви.

      Напомним, 15 октября Русская православная церковь объявила о прекращении евхаристического общения с Константинопольской церковью. К такому шагу РПЦ удалась после заседания Вселенского патриархата 11 октября в Стамбуле, на котором было принято решение о предоставлении автокефалии Единой поместной церкви в Украине, которая должна быть создана в обозримом будущем.

      В официальном заявлении на сайте РПЦ говорится, что соответствующее решение было принято "в связи с посягательством Константинопольского Патриархата на каноническую территорию Русской Православной Церкви". За молитвы в "запрещенных" храмах Константинопольского патриархата священнослужителям РПЦ пригрозили наказанием, а верующие будут вынуждены признать грех на исповеди.

      В УПЦ КП принятое Синодом в Минске решение назвали повторением политики Кремля по "самоизоляции".

      Что такое евхаристическое общение?Евхаристическое общение означает каноническое единство церквей и возможность для их верующих беспрепятственно участвовать в церковных таинствах в другой церкви.

      Теги: Новости политики Новости Украины Единая поместная церковь Религия РПЦ
      Источник: 24 Канал
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