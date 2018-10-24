Иерусалим определился, кого поддерживает в конфликте между РПЦ и Константинополем

Патриарх Иерусалимский Феофил III поддержал Вселенский патриархат в его противостоянии с Русской православной церковью относительно предоставления автокефалии Украинской православной церкви.

Об этом сообщает церковное издание Оrthodoxia.info.

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Феофил III отправил к Вселенскому патриарху Варфоломею письмо с просьбой о помощи его церкви, которое передал Варфоломею иерусалимский экзарх Антонин Нектариос.

Сам экзарх назвал это высшим объединяющим звеном между православными церквями. В письме, в частности, церковь Иерусалима попросила от Вселенского патриархата Святое миро для своих нужд.

"Прошли те времена, когда патриархи Востока вынуждены были из-за трудностей путешествовать по всех концах мира для того, чтобы просить помощь для своих церквей и таким образом были вынуждены быть уступчивыми", – сказал иерусалимский экзарх.

Издание отмечает, что этот шаг свидетельствует, что Патриарх Иерусалимский поддерживает Фанар и православное единство под эгидой Константинополя.

Этот шаг Иерусалимского Патриархата, который является четвертой церковью среди древнейших престолов и первой в истории христианства, кроме своего символизма, дал всем понять свою позицию на счет того, что происходит,

– говорится в сообщении.

В свою очередь Вселенский Патриарх вспомнил о давних связях между двумя церквями и добавил, что патриархи Иерусалима могут принимать участие в процессе принятия решений в Константинополе, особенно если речь идет о будущем Православной Церкви.

Напомним, 15 октября Русская православная церковь объявила о прекращении евхаристического общения с Константинопольской церковью. К такому шагу РПЦ удалась после заседания Вселенского патриархата 11 октября в Стамбуле, на котором было принято решение о предоставлении автокефалии Единой поместной церкви в Украине, которая должна быть создана в обозримом будущем.



В официальном заявлении на сайте РПЦ говорится, что соответствующее решение было принято "в связи с посягательством Константинопольского Патриархата на каноническую территорию Русской Православной Церкви". За молитвы в "запрещенных" храмах Константинопольского патриархата священнослужителям РПЦ пригрозили наказанием, а верующие будут вынуждены признать грех на исповеди.



В УПЦ КП принятое Синодом в Минске решение назвали повторением политики Кремля по "самоизоляции".

Что такое евхаристическое общение?Евхаристическое общение означает каноническое единство церквей и возможность для их верующих беспрепятственно участвовать в церковных таинствах в другой церкви.