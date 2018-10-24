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      Єрусалим визначився, кого підтримує в конфлікті між РПЦ і Константинополем

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      Єрусалим пітримав Константинополь у суперечці з РПЦ
      Єрусалим пітримав Константинополь у суперечці з РПЦ / Фото з відкритих джерел

      Патріарх Єрусалимський Феофіл ІІІ підтримав Вселенський патріархат у його протистоянні з Російською православною церквою щодо надання автокефалії Українській православній церкві.

      Про це повідомляє церковне видання Оrthodoxia.info.

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      Феофіл ІІІ відправив до Вселенського патріарха Варфоломія лист з проханням про допомогу його церкві, який Варфоломію передав єрусалимський екзарх Антонін Нектаріос. 

      Сам екзарх назвав це вищою об'єднавчою ланкою між православними церквами. У листі, зокрема, церква Єрусалиму попросила від Вселенського патріархату Святе миро для своїх потреб.

      "Пройшли ті часи, коли патріархи Сходу змушені були через труднощі подорожувати по всіх кінцях світу для того, щоб просити допомогу для своїх церков і таким чином були змушені бути поступливими", – сказав єрусалимський екзарх.

      Видання зазначає, що цей крок свідчить, що Патріарх Єрусалимський підтримує Фанар і православну єдність під егідою Константинополя.

      Цей крок Єрусалимського Патріархату, який є четвертою церквою серед найдавніших престолів і першою в історії християнства, окрім свого символізму, дав усім зрозуміти свою позицію на рахунок того, що відбувається,
      – йдеться в повідомленні.

      Своєю чергою Вселенський Патріарх згадав про давні зв'язки між двома церквами та додав, що патріархи Єрусалима можуть брати участь у процесі ухвалення рішень в Константинополі, особливо якщо йдеться про майбутнє Православної Церкви.

      Нагадаємо, 15 жовтня Російська православна церква оголосила про припинення євхаристійного спілкування з Константинопольською церквою. До такого кроку РПЦ вдалась після засідання Вселенського патріархату 11 жовтня у Стамбулі, на якому було ухвалене рішення щодо надання автокефалії Єдиній помісній церкві в Україні, яка має бути створена в недалекому майбутньому.

      В офіційній заяві на сайті РПЦ йдеться, що відповідне рішення було ухвалене "у зв'язку з посяганням Константинопольського Патріархату на канонічну територію Російської Православної Церкви". За молитви в "заборонених" храмах Константинопольського патріархату священнослужителям РПЦ пригрозили покаранням, а віряни будуть змушені визнати "гріх" на сповіді.

      В УПЦ КП ухвалене Синодом у Мінську рішення назвали повторення політики Кремля з "самоізоляції".

      Що таке євхаристійне спілкування?Євхаристійне спілкування означає канонічну єдність церков і можливість для їхніх вірян безперешкодно брати участь у церковних таїнствах в іншій церкві.

      Теги: Новини України Новини політики Релігія РПЦ Єдина помісна церква
      Джерело: 24 Канал
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