Яким вимогам повинен відповідати глава Єдиної помісної церкви

Глава Української православної церкви Київського Патріархату Філарет озвучив конкретні критерії, яким повинен відповідати майбутній глава Єдиної помісної православної церкви в Україні.

Про це Філарет заявив в ефірі "Українського радіо".

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Він також озвучив, яким конкретним критеріям повинен відповідати майбутній глава Української православної церкви.

По-перше, треба мати богословську освіту, треба знати церковні канони, треба мати досвід управління єпархією і досвід управління церквою… Поки що Вселенський патріарх хоче, щоб українську церкву очолював архієпископ-митрополит – не патріарх,

– зазначив Філарет.

Він нагадав, що напередодні УПЦ КП змінив титул предстоятеля.

Тепер Патріарх Української православної церкви Київського патріархату Філарет у відносинах з іншими церквами буде називатися "Блаженніший Архієпископ Митрополит Київський і всієї Русі України".

А повна форма цієї високої церковної посади звучить так: "Святійший і Блаженнійший Архієпископ і Митрополит Києва – Матері міст Руських, Галицький, Патріарх всієї Руси-України, Свято-Успенських Києво-Печерської та Почаївської Лавр Священноархімандрит".

Глава УПЦ КП підтвердив, що має намір очолити Єдину помісну церкву в Україні, якщо йому довірить це Архієрейський собор.

Щоб зберегти українську церкву і довести (справу, – ред.) до завершення, я повинен працювати до кінця, якщо мені Архієрейський собор довірить. Якщо не довірить, тоді вже я з себе відповідальність знімаю, тоді вони беруть на себе відповідальність за створення Єдиної помісної церкви в Україні,

– наголосив Філарет.

Як розгортаються взаємини між РПЦ і Константинополем через надання Томосу Україні?7 вересня стало відомо про те, що Вселенський патріархат у межах підготовки до надання автокефалії Православній церкві в Україні призначив своїх екзархів (повірених) у Києві. Цю подію панічно розкритикували в РПЦ, назвавши відповідний крок "вторгненням на канонічну територію Московського патріархату". Крім того, 14 вересня з цієї ж причини синод РПЦ вирішив припинити участь у роботі структур під головуванням Константинопольського патріархату.



11 жовтня синод Вселенського патріархату у Стамбулі ухвалив рішення щодо надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві. У РПЦ досить очікувано на це відреагували. За словами представників російської церкви, це є "легалізацією розколу" та матиме "сумні наслідки".Також представники Російської православної церкви неодноразово лякали, що надання Томосу Україні супроводжуватиметься кровопролиттям і насильницьким відбиранням їхніх храмів, а в Кремлі пообіцяли "захистити інтереси православних".



За словами очільника УПЦ КП Філарета, Єдину помісну церкву в Україні буде створено до кінця 2018 року, а ті церкви, які не долучаться до неї, повинні будуть називатися "Російська православна церква в Україні".

Україна на шляху до створення Єдиної помісної православної церкви: дивіться відео