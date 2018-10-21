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      Украина получает Томос: от чего теперь зависит создание Единой поместной церкви

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      Религиовед объяснила, от кого больше зависит создание единой церкви в Украине
      Религиовед объяснила, от кого больше зависит создание единой церкви в Украине / 24 канал

      Судьба объединения украинской Церкви сегодня находится в руках священнослужителей, которые не должны устраивать "разборки" и без конца вспоминать прошлые обиды, а взамен должны приложить все усилия для успешного результата. Пока больше всего шансов возглавить объединенную церковь Украины имеет патриарх Филарет.

      Об этом рассказала доктор философских наук, заведующая отделом истории религий и практического религиоведения Института философии НАН Украины Людмила Филипович, пишет "Обозреватель".

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      По ее словам, пока больше всего шансов возглавить объединенную церковь Украины имеет патриарх Филарет.

      "Потому что это дело его жизни, он – старший иерарх, он связан с православной жизнью Украины более 50 лет, поэтому будет естественно, если ему отдадут эту должность первого патриарха объединенной православной поместной церкви", – отметила ученый.

      В то же время она отметила, что окончательное успешное получение Томоса теперь зависит только от сознания и инициативы украинских священников, которые должны приложить все усилия для скорейшего объединения.

      "Если сейчас будут устраиваться "разборки" и без конца упоминаться прошлые обиды, процесс может затянуться. А если договорятся и действительно будут считать, что нам как можно скорее нужна эта объединенная поместная православная церковь, следовательно объединятся быстро", – убеждает религиовед .

      Также Филипович заверила, что наконец все украинцы осознали, что необходимо воспользоваться шансом и объединиться, чтобы Украина вошла в русло нормальной, православной, религиозной жизни.

      "Потому что это же ошибочно и несправедливо, когда часть православных христиан считаются каноническими, то есть теми, кто имеет право на спасение и вечную жизнь. А другая часть такого права лишена", – возмущенно констатировала Филипович.

      Напомним, 11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение, что Томос об автокефалии будет предоставлен Украинской православной церкви. На заседании Синода также было принято решение о снятии анафемы с партриарха УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской православной автокефальной церкви Макария. Также они были признаны каноническими.

      Как будут создавать Единую поместную церковь в Украине?
      9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланцев патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Экзархи ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета Украине и было предоставлено разрешение на создание Единой Поместной Церкви. Позже в Киеве проведут объединительный Собор, на котором объявят о создании новой автокефальной Православной церкви и изберут ее предстоятеля. О собрании Собора уже в ближайшее время объявил глава УПЦ КП Филарет.

      История православной церкви: смотрите видео

      СОЗДАНИЕ ЕДИНОЙ ПОМЕСТНОЙ ЦЕРКВИ В УКРАИНЕ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ
      хроніка подій
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      Теги: Новости Украины Новости политики УПЦ КП Томос Религия Единая поместная церковь
      Источник: 24 Канал
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