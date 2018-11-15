Дата Объединительного собора после автокефалии: в УПЦ КП сделали важное заявление

В Украинской православной церкви Киевского патриархата отметили, что официально дата Объединительного собора еще объявлена не была, поскольку идет процесс подготовки. Также священнослужители заметили, что такую информацию распространяют в основном пособники Кремля, чтобы спустя создать "цунами "зрады"".

Ранее 24 канал сообщал, что Объединительный собор, на котором должны объявить о создании единой Украинской православной церкви и выбрать ее предстоятеля, может состояться 21 ноября, в день архистратига Михаила. Впоследствии бывший пресс-секретарь УПЦ МП, а ныне руководитель проекта открытого православного университета Святой Софии протоиерей Георгий Коваленко сообщил, что мероприятие все же состоится 22 ноября.

Читайте также: Что будет с УПЦ МП после получения Украиной Томоса: появился неутешительный для церкви прогноз

Однако в Киевском патриархате всю эту информацию опровергли. Як на своей странице в Facebook заявил представитель Украинской православной церкви Киевского патриархата, архиепископ Евстратий (в миру – Заря), даты Объединительного собора ещё нет и ее должны объявить официально.

Дата Собора будет объявлена официально. Пока ее официально не объявлено – по сути даты нет. Так же, как проект Томосу было давно подготовлен, но документом он станет только после официального принятия и распространения,

– отметил священнослужитель.

По его словам, различные источники, особенно "средства московской дезинформации в Украине", настойчиво распространяют слухи о дате Собора лишь с одной целью: если по каким-то причинам именно в распространенную ими дату Собор не произойдет, потому что процесс подготовки еще продолжаться, они планируют создать цунами "зрады".

"Эта технология с десяток раз уже была использована до сих пор. Помните? – "Синод перенесен", "представители Константинополя отказались ехать в Украину", "Томоса не будет", "украинский вопрос отложили". Поэтому не надо сеять безосновательные ожидания, чтобы потом так же безосновательно не распространялась "зрада", – отметил Евстратий Зоря.

Также пресс-секретарь УПЦ КП подчеркнул, объявление даты Собора означает, что подготовительный процесс завершен, однако сейчас подготовка продолжается.

"Хоть и не просто продолжается, но с положительной динамикой, с трезвым видением со стороны ключевых лиц и с их объективным желанием как можно быстро достичь успешного завершения – Томоса об автокефалии. Поэтому, вместо распространение слухов, лучше помолитесь Богу за успех доброго дела. И за вразумление тех, кто сейчас ему препятствует ", – подытожил он.

Напомним, ранее глава УПЦ КП Филарет отмечал, что Объединительный собор может пройти в Софийском соборе в Киеве.

Как будут создавать Единую поместную церковь в Украине? 9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланцев патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Экзархи ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета Украине и было предоставлено разрешение на создание Единой Поместной Церкви. Позже в Киеве проведут объединительный Собор, на котором объявят о создании новой автокефальной Православной церкви и изберут ее предстоятеля. О собрании Собора уже в ближайшее время объявил глава УПЦ КП Филарет.

Украина стала на шаг ближе к получению Томоса: смотрите видео