10:29
15 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      СНЕГ В УКРАИНЕ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Ледибой Путин. Руки-базуки Кадырова
      Вєсті Кремля
      21:53, 14 ноября
      Вєсти.UA. Темные силы Пашинского. 100 лет одиночества Литвина
      Вєсті.UA
      20:10, 14 ноября
      Кошерная еда, ручки Parker и Олег Винник: на что тратит госбюджет власть Днепра
      ЦРУ
      09:00, 14 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. В бой идут только "старики"
      Згадати все
      23:05, 13 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      СНЕГ В УКРАИНЕ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Что будет с УПЦ МП после получения Украиной Томоса: появился неутешительный для церкви прогноз

      1023 Читати новину українською
      Религиовед предсказал Московскому патриархату "трагическое" будущее
      Религиовед предсказал Московскому патриархату "трагическое" будущее / ТСН

      Хотя Украинская православная церковь Московского патриархата и сохранится как часть РПЦ, однако после создания в Украине единой поместной церкви ее ждет постепенный раскол – она будет маргинализироваться, уменьшаться и перестанет будет влиятельной в православном мире.

      Такое мнение высказал религиовед Андрей Юраш, передает "Обозреватель".

      Читайте также: Просят не называть имен: представители УПЦ МП заявляют о давлении из-за поддержки автокефалии

      Как отметил он, все элементы идентичности УПЦ МП будут разрушены с созданием новой церкви.

      "В организационном плане УПЦ будет постепенно раскалываться, из нее будут все активнее выходить епископы и священнослужители, которые разделяют идеологию поместного украинского православия. Есть епископы, которые уже это задекларировали. Я убежден, что есть несколько десятков владык, которые при соответствующих обстоятельствах будут готовыми большинством своего духовенства присоединиться к автокефальному движению", – считает эксперт.

      Однако, в то же время он отметил, что УПЦ МП как структура в единстве с Московским патриархатом сохранится.

      "В этом никто не сомневается. Статистика говорит, что от 14% до 19% населения Украины являются сознательными сторонниками московской юрисдикции и ей будут обеспечены все условия", – убеждает религиовед.

      Она будет маргинализироваться, уменьшаться, не занпимать нишу самой многочисленной и влиятельной в православной среде единой канонической структуры, которую она занимала до сих пор. Все элементы ее идентичности с созданием поместной церкви будут разрушены. Она потеряет самодостаточное органическое единство, которой она гордилась 25 лет со времен Харьковского собора,
      – подытожил Юраш.

      Напомним, религиовед Андрей Юраш также считает, что, несмотря на все свои старания, УПЦ МП никак не сможет повлиять на ситуацию с получением Томоса и провозглашением автокефалии Украинской церкви.

      История православной церкви: смотрите видео

       

      Какими действиями отметилась упц МП касаемо создания единой поместной церкви:

      Теги: Религия Новости Украины Новости политики Томос Единая поместная церковь УПЦ МП
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       12 октября , 13:25
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       7 ноября , 15:10
      "Киборги", которые до последнего защищали аэропорт, вернулись в Днепропетровск
       6 апреля 2015 , 22:25
      Прогноз погоды на 19 августа: жара на Яблочный Спас не отступит из Украины
       19 августа 2017 , 08:50
      Половина современных моделей Volkswagen не прошла проверку на токсичность в Германии
       31 августа , 11:04
      Министр молодежи и спорта обнародовал долги главных стадионов Украины
       31 августа , 15:13
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук