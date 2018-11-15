Что будет с УПЦ МП после получения Украиной Томоса: появился неутешительный для церкви прогноз

Хотя Украинская православная церковь Московского патриархата и сохранится как часть РПЦ, однако после создания в Украине единой поместной церкви ее ждет постепенный раскол – она будет маргинализироваться, уменьшаться и перестанет будет влиятельной в православном мире.

Такое мнение высказал религиовед Андрей Юраш, передает "Обозреватель".

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Как отметил он, все элементы идентичности УПЦ МП будут разрушены с созданием новой церкви.

"В организационном плане УПЦ будет постепенно раскалываться, из нее будут все активнее выходить епископы и священнослужители, которые разделяют идеологию поместного украинского православия. Есть епископы, которые уже это задекларировали. Я убежден, что есть несколько десятков владык, которые при соответствующих обстоятельствах будут готовыми большинством своего духовенства присоединиться к автокефальному движению", – считает эксперт.

Однако, в то же время он отметил, что УПЦ МП как структура в единстве с Московским патриархатом сохранится.

"В этом никто не сомневается. Статистика говорит, что от 14% до 19% населения Украины являются сознательными сторонниками московской юрисдикции и ей будут обеспечены все условия", – убеждает религиовед.

Она будет маргинализироваться, уменьшаться, не занпимать нишу самой многочисленной и влиятельной в православной среде единой канонической структуры, которую она занимала до сих пор. Все элементы ее идентичности с созданием поместной церкви будут разрушены. Она потеряет самодостаточное органическое единство, которой она гордилась 25 лет со времен Харьковского собора,

– подытожил Юраш.

Напомним, религиовед Андрей Юраш также считает, что, несмотря на все свои старания, УПЦ МП никак не сможет повлиять на ситуацию с получением Томоса и провозглашением автокефалии Украинской церкви.

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Какими действиями отметилась упц МП касаемо создания единой поместной церкви: