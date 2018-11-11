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      "Превратится в секту": протоиерей Коваленко рассказал об ошибках УПЦ МП

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      Протоиерей Георгий Коваленко прокомментировал позицию УПЦ МП по автокефалии в Украине
      Протоиерей Георгий Коваленко прокомментировал позицию УПЦ МП по автокефалии в Украине / Фото из открытых источников

      Московский патриархат в вопросе создания единой автокефальной церкви в Украине занимает агрессивную, враждебную позицию и объявляет "войну всему миру". Это все ведет к самоизоляции УПЦ МП и может превратить ее в закрытую общину или секту.

      Об этом заявил руководитель проекта открытого православного университета Святой Софии, протоиерей Георгий Коваленко в интервью "Главкому".

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      "Позиция, которую занимает Московский патриархат, неконструктивная и не диалоговая, она агрессивная, поскольку эта церковь использует язык вражды, нехристианскую лексику. Их методы дают основания сомневаться в христианской почве заявлений и решений, которые исходят из этой церкви", – отметил протоирей.

      Он отметил, что позиция Московского патриархата и Русской православной церкви о том, что только они являются настоящими православными, лишь подтверждает их курс на самоизоляцию.

      И это станет причиной сужения круга их сторонников, потому что они будут исповедовать идеологию закрытого сообщества, сектантскую идеологию. Другими словами, это отталкивает даже тех людей, которые потенциально могли бы колебаться, потому УПЦ МП им просто не предлагает какой-либо христианской модели,
      – подытожил Георгий Коваленко.

      Напомним, 11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. На заседании Синода также было принято решение о снятии анафемы с партриарха УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария и признание их каноническими.

      После этого Русская православная церковь в Минске собрала Синод, по итогам которого объявили о прекращении евхаристического общения с Константинопольской церковью. Впоследствии Вселенский патриарх Варфоломей прокомментировал реакцию Русской православной церкви на решение Синода предоставить автокефалию Украинской православной церкви. Он заявил, что россияне не имеют выбора и им придется согласиться с решениями Константинополя.

      История православной церкви: смотрите видео

       

      КАК РАЗВОРАЧИВАЮТСЯ СОБЫТИЯ МЕЖДУ РПЦ И УКРАИНОЙ ИЗ-ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АФТОКЕФАЛИИ УПЦ: ХРОНИКА
      Теги: Новости Украины Новости политики РПЦ Томос УПЦ МП Религия Единая поместная церковь
      Источник: 24 Канал
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