Поступки РПЦ – сатанинские, – митрополит Вселенского патриархата

В Константинопольском патриархате назвали действия Русской Православной церкви "сатанинскими" и призвали православных выходцев из РФ, живущих в Турции, не соблюдать указания этой церкви, разорвавшей евхаристическое общение со Вселенским патриархатом,

Об этом заявил экзарх Константинополя в Турции митрополит Сотирий в послании к православным в Сиде и Анталии, передает Alanya Orthodox.

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Эти их действия приносят радость только антихристу, который борется со Христом и Его Церковью. Все люди, которые могут думать, глубоко опечалены подобными сатанинскими действиями,

– сказал Сотирий.

Он подчеркнул, что паствой в каждой местности управляет свой епископ, поэтому никто не может вмешиваться в дела епархии без его ведома и указывать, в каких храмах исповедоваться и причащаться. Также никто не обязан подчиняться указаниям других епископов, митрополитов и патриархов.

При этом митрополит подчеркнул, что национальность также не является аргументом в пользу исполнения чужих решений.

По мнению экзарха, решение РПЦ о прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом "перед Христом и единственной святой Церковью" не имеет никакой силы.

Напомним, 11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. На заседании Синода также было принято решение о снятии анафемы с партриарха УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макарий и признание их каноническими.

После этого Русская православная церковь в Минске собрала Синод, по итогам которого объявили о прекращении евхаристического общения с Константинопольской церковью. Впоследствии Вселенский патриарх Варфоломей прокомментировал реакцию Русской православной церкви на решение Синода предоставить автокефалию Украинской православной церкви. Он заявил, что россияне не имеют выбора и им придется согласиться с решениями Константинополя.

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