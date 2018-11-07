08:50
7 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Новый провал Крымского моста. Рогозин на Луне
      Вєсті Кремля
      22:33, 6 ноября
      Вести.UA. 50 оттенков депутатов. Волшебный лифт Медведчука
      Вєсті.UA
      20:33, 6 ноября
      Новые схемы черных регистраторов, или Как отжать квартиру нардепа
      ЦРУ
      09:00, 2 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Первые модельные агентства
      Згадати все
      23:10, 6 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ

      Поступки РПЦ – сатанинские, – митрополит Вселенского патриархата

      321 Читати новину українською
      Митрополит Вселенского патриархата назвал действия РПЦ "сатанинскими"
      Митрополит Вселенского патриархата назвал действия РПЦ "сатанинскими" / Фото из открытых источников

      В Константинопольском патриархате назвали действия Русской Православной церкви "сатанинскими" и призвали православных выходцев из РФ, живущих в Турции, не соблюдать указания этой церкви, разорвавшей евхаристическое общение со Вселенским патриархатом,

      Об этом заявил экзарх Константинополя в Турции митрополит Сотирий в послании к православным в Сиде и Анталии, передает Alanya Orthodox.

      Читайте также: "Тяжелые последствия и усиление противостояния": в РПЦ снова пригрозили Украине за автокефалию

      Эти их действия приносят радость только антихристу, который борется со Христом и Его Церковью. Все люди, которые могут думать, глубоко опечалены подобными сатанинскими действиями,
      – сказал Сотирий.

      Он подчеркнул, что паствой в каждой местности управляет свой епископ, поэтому никто не может вмешиваться в дела епархии без его ведома и указывать, в каких храмах исповедоваться и причащаться. Также никто не обязан подчиняться указаниям других епископов, митрополитов и патриархов.

      При этом митрополит подчеркнул, что национальность также не является аргументом в пользу исполнения чужих решений.

      По мнению экзарха, решение РПЦ о прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом "перед Христом и единственной святой Церковью" не имеет никакой силы.

      Напомним, 11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. На заседании Синода также было принято решение о снятии анафемы с партриарха УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макарий и признание их каноническими.

      После этого Русская православная церковь в Минске собрала Синод, по итогам которого объявили о прекращении евхаристического общения с Константинопольской церковью. Впоследствии Вселенский патриарх Варфоломей прокомментировал реакцию Русской православной церкви на решение Синода предоставить автокефалию Украинской православной церкви. Он заявил, что россияне не имеют выбора и им придется согласиться с решениями Константинополя.

      История православной церкви: смотрите видео

       

      Теги: Новости Украины Новости политики Единая поместная церковь Религия РПЦ
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Фашисты и украинцы на улицах Киева: кровавая осень 43-го
      6 ноября , 17:44 Фашисты и украинцы на улицах Киева: кровавая осень 43-го
      Євгенія Мазур
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       12 октября , 13:25
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       4 октября , 10:02
      Рейдерский захват элеватора в Харьковской области: прокуратура сказала свое слово
       12 сентября , 23:34
      Антин Мухарский презентовал в Киеве свою книгу
       18 ноября 2012 , 12:31 3
      Ливерпуль одержал юбилейную победу в чемпионате Англии
       12 августа , 18:21
      Арсенал-Киев теряет главного тренера – известный итальянский специалист подал в отставку
       22 сентября , 22:29
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук