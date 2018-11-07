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      Вчинки РПЦ – сатанинські, – митрополит Вселенського патріархату

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      Митрополит Вселенського патріархату назвав дії РПЦ "сатанинськими"
      Митрополит Вселенського патріархату назвав дії РПЦ "сатанинськими" / Фото з відкритих джерел

      У Константинопольському патріархаті назвали дії Російської православної церкви "сатанинськими" та закликали православних вихідців із РФ, які живуть у Туреччині, не дотримуватися вказівок цієї церкви, що розірвала євхаристійне спілкування зі Вселенським патріархатом,

      Про це заявив екзарх Константинополя в Туреччині митрополит Сотірій у посланні до православних в Сіді та Анталії, передає Alanya Orthodox.

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      Ці їхні дії приносять радість лише антихристу, який бореться з Христом і Його Церквою. Всі люди, що можуть думати, глибоко засмучені подібними сатанинськими діями,
      – сказав Сотірій.

      Він наголосив, що паствою в кожній місцевості управляє свій єпископ, тому ніхто не може втручатися в справи єпархії без його відома та вказувати, у яких храмах сповідатися і причащатися. Також, ніхто не зобов'язаний підкорятися вказівкам інших єпископів, митрополитів і патріархів.

      При цьому митрополит підкреслив, що національність також не є аргументом на користь виконання чужих рішень.

      На думку екзарха, рішення РПЦ про припинення євхаристійного спілкування з Константинопольським патріархатом "перед Христом і єдиною святою Церквою" не має жодної сили.

      Нагадаємо, 11 жовтня синод Вселенського патріархату у Стамбулі ухвалив рішення щодо надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві. На засіданні Синоду також було ухвалене рішення про зняття анафеми з партріарха УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української православної автокефальної церкви Макарія та визнання їх канонічними.

      Після цього Російська православна церква у Мінську зібрала Синод, за підсумками якого оголосила про припинення євхаристійного спілкування з Константинопольською церквою. Згодом Вселенський патріарх Варфоломій прокоментував реакцію Російської православної церкви на рішення Синоду надати автокефалію Українській православній церкві. Він заявив, що росіяни не мають вибору та їм доведеться погодитися з рішеннями Константинополя.

      Історія православної церкви: дивіться відео

       

      Теги: Новини України Новини політики РПЦ Релігія Єдина помісна церква
      Джерело: 24 Канал
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