"Перетвориться на секту": протоієрей Коваленко розповів про помилки УПЦ МП

Московський патріархат у питанні створення єдиної автокефальної церкви в Україні займає агресивну, ворожу позицію і оголошує "війну всьому світові". Це все веде до самоізоляції УПЦ МП та може перетворити його на закриту спільноту чи секту.

Про це заявив керівник проекту відкритого православного університету Святої Софії, протоієрей Георгій Коваленко в інтерв'ю "Главкому".

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"Позиція, яку займає Московський патріархат, неконструктивна і не діалогова, вона агресивна, оскільки ця церква використовує мову ворожнечі, нехристиянську лексику. Їхні методи дають підстави сумніватися у християнському підґрунті заяв і рішень, які виходять із цієї церкви", – зазначив протоірей.

Він зауважив, що позиція Московського патріархату та Російської православної церкви про те, що тільки вони є справжніми православними, лише підтверджує їх курс на самоізоляцію.

І це стане причиною звуження кола їхніх прихильників, бо вони сповідуватимуть ідеологію закритої спільноти, сектантську ідеологію. Іншими словами, це відштовхує навіть тих людей, які потенційно могли би вагатися, бо УПЦ МП їм просто не пропонує якоїсь християнської моделі,

– підсумував Георгій Коваленко.

Нагадаємо, 11 жовтня синод Вселенського патріархату у Стамбулі ухвалив рішення щодо надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві. На засіданні Синоду також було ухвалене рішення про зняття анафеми з партріарха УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української православної автокефальної церкви Макарія та визнання їх канонічними.



Після цього Російська православна церква у Мінську зібрала Синод, за підсумками якого оголосила про припинення євхаристійного спілкування з Константинопольською церквою. Згодом Вселенський патріарх Варфоломій прокоментував реакцію Російської православної церкви на рішення Синоду надати автокефалію Українській православній церкві. Він заявив, що росіяни не мають вибору та їм доведеться погодитися з рішеннями Константинополя.

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