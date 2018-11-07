Російській церкві та армії нема що робити в Україні, – Порошенко

Російська православна церква є елементом політичної системи Москви. Тому і РПЦ, і Збройні сили РФ не можуть перебувати в Україні, а мають повернутися "додому, до Росії".

Про це заявив Президент України Петро Порошенко.

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"Після проведення Собору і обрання предстоятеля Українська церква отримає Томос з підтвердженням своєї духовної незалежності. Російська православна церква є елементом російської політичної системи. Путін сам колись сказав, що Росія тримається на РПЦ та на ядерній зброї. Ми маємо робити з цього висновки", – заявив глава держави.

Український президент розкритикував засідання Володимира Путіна і членів Ради безпеки РФ, які обговорювали релігійну ситуацію в Україні.

Хіба це нормально, коли в Кремлі збирається негайно Рада безпеки Росії під керівництвом Путіна з одним питанням на порядку денному – як захистити Руську православну церкву в Україні? Дорогі мої, вам тут нічого робити. Нічого робити вашій церкві, нічого робити вашим Збройним силам, нічого робити вашому озброєнню. Додому, до Росії,

– наголосив Порошенко.

Окрім того, він висловив сподівання, що Вселенський патріарх Варфоломій не буде зволікати з рішенням про проведення в Україні Об'єднавчого собору зі створення єдиної помісної православної церкви, а об'єднана церква скоро отримає Томос про автокефалію.

Нагадаємо, 11 жовтня синод Вселенського патріархату у Стамбулі ухвалив рішення щодо надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві. На засіданні Синоду також було ухвалене рішення про зняття анафеми з партріарха УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української православної автокефальної церкви Макарія та визнання їх канонічними.



Після цього Російська православна церква у Мінську зібрала Синод, за підсумками якого оголосила про припинення євхаристійного спілкування з Константинопольською церквою. Згодом Вселенський патріарх Варфоломій прокоментував реакцію Російської православної церкви на рішення Синоду надати автокефалію Українській православній церкві. Він заявив, що росіяни не мають вибору та їм доведеться погодитися з рішеннями Константинополя.

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