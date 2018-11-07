Русской церкви и армии нечего делать в Украине, – Порошенко

Русская православная церковь является элементом политической системы Москвы. Поэтому и РПЦ, и Вооруженные силы РФ не могут находиться в Украине, а должны вернуться "домой, в Россию".

Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко.

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"После проведения Собора и избрания предстоятеля Украинская церковь получит Томос с подтверждением своей духовной независимости. Русская православная церковь является элементом российской политической системы. Путин сам когда-то сказал, что Россия держится на РПЦ и на ядерном оружии. Мы должны делать из этого выводы", – заявил глава государства.

Украинский президент раскритиковал заседание Владимира Путина и членов Совета безопасности РФ, которые обсуждали религиозную ситуацию в Украине.

Разве это нормально, когда в Кремле собирается немедленно Совет безопасности России под руководством Путина с одним вопросом на повестке дня – как защитить Русскую православную церковь в Украине? Дорогие мои, вам тут нечего делать. Нечего делать вашей церкви, нечего делать вашим Вооруженным силам, нечего делать вашему вооружению. Домой, в Россию,

– подчеркнул Порошенко.

Кроме того, он выразил надежду, что Вселенский патриарх Варфоломей не будет тянуть с решением о проведении в Украине Объединительного собора для создания единой поместной православной церкви, а объединенная церковь скоро получит Томос об автокефалии.

Напомним, 11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. На заседании Синода также было принято решение о снятии анафемы с партриарха УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария и признание их каноническими.

После этого Русская православная церковь в Минске собрала Синод, по итогам которого объявили о прекращении евхаристического общения с Константинопольской церковью. Впоследствии Вселенский патриарх Варфоломей прокомментировал реакцию Русской православной церкви на решение Синода предоставить автокефалию Украинской православной церкви. Он заявил, что россияне не имеют выбора и им придется согласиться с решениями Константинополя.

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