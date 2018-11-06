Московський патріархат виступив з новими звинуваченнями у бік Варфоломія

Дії Вселенська патріарха Варфоломія щодо України наштовхують на підозри в його ангажованості з боку "сильних цього світу".

Про це повідомляє orthodoxia.info з посиланням на речника Київського митрополита МП Онуфрія архієпископ Ніжинський Климент.

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Очільник прес-служби сказав, що йдеться про ангажованість "з боку сильних цього світу", проте не зміг пояснити, кого саме має на думці.

Ця позицій Константинопольської патріархії ставить її поза канонічним полем та зрозумілій всій православній ойкумені принципів православного життя. Сьогодні майже всі помісні церкви бачать у обличчі Константинопольської патріархії потенційну загрозу спонтанної агресії, зазіхань на церковну територію без будь-якого пояснення та братського обговорення,

– розповів Климент.

Він також вкотре назвав створення Єдиної помісної церкви розколом і звинуватив у цьому Варфоломія і Філарета.

"Причина "церковного розколу" в Україні, який виник майже 30 років тому – особисті амбіції Філарета, який не став московським патріархом. Причина всіх сучасних проблем – особисті амбіції патріарха Варфоломія, – додав речник Онуфрія.

Нагадаємо, 11 жовтня синод Вселенського патріархату у Стамбулі ухвалив рішення щодо надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві. На засіданні Синоду також було ухвалене рішення про зняття анафеми з партріарха УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української православної автокефальної церкви Макарія та визнання їх канонічними.



Після цього Російська православна церква у Мінську зібрала Синод, за підсумками якого оголосила про припинення євхаристійного спілкування з Константинопольською церквою. Згодом Вселенський патріарх Варфоломій прокоментував реакцію Російської православної церкви на рішення Синоду надати автокефалію Українській православній церкві. Він заявив, що росіяни не мають вибору та їм доведеться погодитися з рішеннями Константинополя.

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